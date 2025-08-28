https://fr.sputniknews.africa/20250828/lattaque-contre-loleoduc-droujba-menace-la-securite-energetique-en-europe---responsable-de-lue--1077559617.html
L'attaque contre l'oléoduc Droujba menace la sécurité énergétique en Europe - responsable de l'UE
Sputnik Afrique
28.08.2025
Les livraisons de pétrole vers la Hongrie et la Slovaquie ont été suspendues le temps des réparations de l'oléoduc. Budapest et Bratislava ont exigé que Kiev cesse ses attaques et ont rappelé à la Commission européenne son engagement à garantir la sécurité énergétique des pays de l'UE.
L'attaque contre l'oléoduc Droujba menace la sécurité énergétique en Europe - responsable de l'UE
12:54 28.08.2025 (Mis à jour: 13:24 28.08.2025)
L'oléoduc Droujba en Russie ne doit pas être attaqué, car il fait partie de la sécurité énergétique européenne, a déclaré la porte-parole de la Commission européenne, Eva Hrncirova, lors d'un point de presse.
La CE en a discuté avec les autorités de Kiev, a-t-elle indiqué.
L’UE a réaffirmé à l’Ukraine l’importance de maintenir l'approvisionnement énergétique et a appelé toutes les parties à protéger les infrastructures essentielles, a déclaré Arianna Podesta, porte-parole adjointe de la Commission européenne.
"Nous avons reçu des lettres de la Slovaquie et de la Hongrie à ce sujet, et nous y répondrons", a-t-elle ajouté.
La semaine dernière, les forces armées ukrainiennes ont mené plusieurs frappes de drones et de missiles contre l’infrastructure de l’oléoduc Droujba, en territoire russe.
Les livraisons de pétrole vers la Hongrie et la Slovaquie ont été suspendues le temps des réparations de l'oléoduc.
Budapest et Bratislava ont exigé que Kiev cesse ses attaques et ont rappelé à la Commission européenne son engagement à garantir la sécurité énergétique des pays de l’UE.