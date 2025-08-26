https://fr.sputniknews.africa/20250826/relation-economique-ue-afrique-sans-evoquer-la-decomposition-economique-et-sociale-de-leurope-1077477030.html

Relation économique UE-Afrique, "sans évoquer la décomposition économique et sociale de l’Europe"?

Relation économique UE-Afrique, "sans évoquer la décomposition économique et sociale de l’Europe"?

Sputnik Afrique

Deux experts algériens livrent leur analyse: le géopolitologue Abdelkader Soufi, qui décortique la posture belliqueuse des Européens à l’égard de la Russie... 26.08.2025, Sputnik Afrique

2025-08-26T11:42+0200

2025-08-26T11:42+0200

2025-08-26T11:42+0200

afrique en marche

podcasts

union européenne (ue)

afrique

économie

perspective

russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1a/1077476393_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b3181dcfeea1aeb786e967585a2de6d.jpg

Relation économique UE-Afrique, "sans évoquer la décomposition économique et sociale de l’Europe"? Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, deux experts algériens livrent leur analyse: le géopolitologue Abdelkader Soufi, qui décortique la posture belliqueuse des Européens à l’égard de la Russie après le sommet Poutine-Trump, et le directeur des programmes à CIExpert Akli Moussouni, qui remet en question l’optimisme affiché autour des perspectives économiques de l’Union européenne.

Pour Abdelkader Soufi, la confrontation entre Washington et Bruxelles sur la guerre en Ukraine révèle une fracture stratégique.À l’inverse, les Européens campent sur une ligne dure. "La France et plusieurs pays d’Europe de l’Est considèrent la Russie comme une menace existentielle, mais sans avancer la moindre preuve tangible, alors que les États-Unis peuvent adopter une posture plus pragmatique", poursuit Soufi.Coopération UE–Afrique: le poids des fragilités européennesDe son côté, le directeur des programmes à CIExpert Akli Moussouni insiste sur l’impossibilité de parler de partenariat économique entre l’Europe et l’Afrique sans prendre en compte l’état de fragilité du Vieux Continent.Il rappelle la sortie controversée de Josep Borrell, ex-chef de la diplomatie européenne, qui comparait l’Europe à un "jardin" face à une planète assimilée à une "jungle".Cette perte de vitesse se traduit aussi dans le domaine technologique:Ces réglementations, conçues à l’origine pour protéger le marché européen de la concurrence étrangère, se retournent désormais contre ses propres acteurs économiques, notamment dans l’agriculture.Ainsi, au moment où l’UE tente de renforcer ses relations économiques avec l’Afrique, ses propres fragilités structurelles pèsent lourdement. Entre une stratégie militaire tournée vers l’Est et une économie en perte de vitesse, l’Europe peine à apparaître comme un partenaire solide et fiable.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

afrique

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, union européenne (ue), afrique, économie, perspective, russie, аудио