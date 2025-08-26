https://fr.sputniknews.africa/20250826/relation-economique-ue-afrique-sans-evoquer-la-decomposition-economique-et-sociale-de-leurope-1077477030.html
Relation économique UE-Afrique, "sans évoquer la décomposition économique et sociale de l'Europe"?
Relation économique UE-Afrique, "sans évoquer la décomposition économique et sociale de l’Europe"?
26.08.2025
Dans ce numéro de L'Afrique en marche, deux experts algériens livrent leur analyse: le géopolitologue Abdelkader Soufi, qui décortique la posture belliqueuse des Européens à l'égard de la Russie après le sommet Poutine-Trump, et le directeur des programmes à CIExpert Akli Moussouni, qui remet en question l'optimisme affiché autour des perspectives économiques de l'Union européenne.
Pour Abdelkader Soufi, la confrontation entre Washington et Bruxelles sur la guerre en Ukraine révèle une fracture stratégique.À l'inverse, les Européens campent sur une ligne dure. "La France et plusieurs pays d'Europe de l'Est considèrent la Russie comme une menace existentielle, mais sans avancer la moindre preuve tangible, alors que les États-Unis peuvent adopter une posture plus pragmatique", poursuit Soufi.Coopération UE–Afrique: le poids des fragilités européennesDe son côté, le directeur des programmes à CIExpert Akli Moussouni insiste sur l'impossibilité de parler de partenariat économique entre l'Europe et l'Afrique sans prendre en compte l'état de fragilité du Vieux Continent.Il rappelle la sortie controversée de Josep Borrell, ex-chef de la diplomatie européenne, qui comparait l'Europe à un "jardin" face à une planète assimilée à une "jungle".Cette perte de vitesse se traduit aussi dans le domaine technologique:Ces réglementations, conçues à l'origine pour protéger le marché européen de la concurrence étrangère, se retournent désormais contre ses propres acteurs économiques, notamment dans l'agriculture.Ainsi, au moment où l'UE tente de renforcer ses relations économiques avec l'Afrique, ses propres fragilités structurelles pèsent lourdement. Entre une stratégie militaire tournée vers l'Est et une économie en perte de vitesse, l'Europe peine à apparaître comme un partenaire solide et fiable.
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Relation économique UE-Afrique, "sans évoquer la décomposition économique et sociale de l’Europe"?
Deux experts algériens livrent leur analyse: le géopolitologue Abdelkader Soufi, qui décortique la posture belliqueuse des Européens à l’égard de la Russie après le sommet Poutine-Trump, et le directeur des programmes à CIExpert Akli Moussouni, qui remet en question l’optimisme affiché autour des perspectives économiques de l’Union européenne.
Pour Abdelkader Soufi, la confrontation entre Washington et Bruxelles sur la guerre en Ukraine révèle une fracture stratégique.
"Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump cherche à clore rapidement le conflit. Sa démarche repose sur plusieurs axes: médiation directe entre Moscou et Kiev, refus d’un cessez-le-feu préalable, et proposition d’un accord de paix global assorti de garanties de sécurité mutuelles ", explique-t-il à Radio Sputnik Afrique.
À l’inverse, les Européens campent sur une ligne dure. "La France et plusieurs pays d’Europe de l’Est considèrent la Russie comme une menace existentielle, mais sans avancer la moindre preuve tangible, alors que les États-Unis peuvent adopter une posture plus pragmatique", poursuit Soufi.
Coopération UE–Afrique: le poids des fragilités européennes
De son côté, le directeur des programmes à CIExpert Akli Moussouni insiste sur l’impossibilité de parler de partenariat économique entre l’Europe et l’Afrique sans prendre en compte l’état de fragilité du Vieux Continent.
Il rappelle la sortie controversée de Josep Borrell, ex-chef de la diplomatie européenne, qui comparait l’Europe à un "jardin" face à une planète assimilée à une "jungle".
"En réalité", observe Moussouni, "l’Europe s’est assise sur ses acquis et n’a pas pris garde par son aveuglement que dans cette prétendue jungle d’ailleurs, on avance beaucoup mieux économiquement, socialement et militairement, sans crier cela sur les tous toits."
Cette perte de vitesse se traduit aussi dans le domaine technologique:
"l’Union européenne s’est rendue compte qu’elle avait un retard abyssal. Il s’en est suivi la délocalisation de son industrie vers des cieux plus cléments fiscalement et à l’abri des contraintes des normes à outrance", souligne-t-il.
Ces réglementations, conçues à l’origine pour protéger le marché européen de la concurrence étrangère, se retournent désormais contre ses propres acteurs économiques, notamment dans l’agriculture.
Ainsi, au moment où l’UE tente de renforcer ses relations économiques avec l’Afrique, ses propres fragilités structurelles pèsent lourdement. Entre une stratégie militaire tournée vers l’Est et une économie en perte de vitesse, l’Europe peine à apparaître comme un partenaire solide et fiable.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify