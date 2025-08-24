https://fr.sputniknews.africa/20250824/plus-de-35-terroristes-tues-lors-de-frappes-aeriennes-dans-le-nord-est-du-nigeria-1077363549.html

Plus de 35 terroristes tués lors de frappes aériennes dans le nord-est du Nigeria

Plus de 35 terroristes tués lors de frappes aériennes dans le nord-est du Nigeria

Sputnik Afrique

Plus de 35 terroristes ont été tués dans des frappes aériennes menées samedi par l'armée du Nigéria dans le nord-est du pays, près de la frontière avec le... 24.08.2025, Sputnik Afrique

2025-08-24T07:30+0200

2025-08-24T07:30+0200

2025-08-24T07:30+0200

nigeria

cameroun

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/07/19/1076053627_0:188:756:613_1920x0_80_0_0_ac459206e2b77c6b8491fe08f7a003d5.jpg

Ces raids aériens menés dans les premières heures du samedi ont permis d'éliminer pas moins de 35 combattants affiliés aux groupes jihadistes dans quatre zones de rassemblement identifiées, précise l'armée de l'air nigériane dans un communiqué, relayé par les médias.Cette opération menée par la composante aérienne de l'armée intervient suite à une tentative d’attaque contre des troupes terrestres à Kumshe, près de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, fait remarquer la même source.Et d’ajouter que les interventions de l'armée de l'air visent à fournir un appui rapproché aux forces terrestres, "tout en perturbant la logistique et les couloirs de déplacement des terroristes le long des régions frontalières du nord-est".Théâtre d’opérations de groupes terroristes violents dont l'État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) et Boko Haram, les régions du Nord du Nigeria enregistrent des attaques armées régulières, entraînant ces derniers mois un certain nombre de morts et d'enlèvements.

nigeria

cameroun

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nigeria, cameroun, afrique subsaharienne