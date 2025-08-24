Le Grand Skate Tour de Moscou, l’"une des rares compétitions à accueillir autant d'Africains"
"L'ambiance est chaleureuse, pleine d'opportunités, permet de se faire de nouveaux amis et de découvrir la culture russe. Ce qui m'a le plus impressionnée, ce sont les skateuses et le niveau de skate ici. J'espère que cela attirera davantage l'attention sur l'Afrique du Sud".
"C'est l'une des rares compétitions au monde à avoir accueilli autant de skateurs africains. Je parle de l'Afrique du Sud, de l'Ouganda, du Maroc. Et maintenant, je suis super motivée. Je veux rentrer chez moi et apprendre de nouvelles figures et revenir meilleure l'année…
"C'est incroyable de voir autant de gens venus d'horizons si différents. Il y a des gars d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, de Zambie, d'Éthiopie, du Maroc, d'Algérie. Les gens sont impressionnés par le niveau du skateboard africain".
"C'est incroyable de voir autant de gens venus d'horizons si différents. On les voit s'intégrer harmonieusement. C'est le skateboard qui nous rassemble. C'est un langage commun."
Simon Paton, directeur du développement international, Grand Skate Tour
