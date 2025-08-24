Afrique
Le Grand Skate Tour de Moscou, l’"une des rares compétitions à accueillir autant d'Africains"
Le Grand Skate Tour de Moscou, l'"une des rares compétitions à accueillir autant d'Africains"
Biopelo Awuah, skateuse sud-africaine et finaliste chez les femmes, a partagé son enthousiasme avec Sputnik Afrique:
Un mélange de nationalités africaines qui ravit Simon Paton, directeur du développement international du Grand Skate Tour:
© Sputnik
S'abonner
Biopelo Awuah, skateuse sud-africaine et finaliste chez les femmes, a partagé son enthousiasme avec Sputnik Afrique:

"L'ambiance est chaleureuse, pleine d'opportunités, permet de se faire de nouveaux amis et de découvrir la culture russe. Ce qui m'a le plus impressionnée, ce sont les skateuses et le niveau de skate ici. J'espère que cela attirera davantage l'attention sur l'Afrique du Sud".

Un mélange de nationalités africaines qui ravit Simon Paton, directeur du développement international du Grand Skate Tour:

"C'est incroyable de voir autant de gens venus d'horizons si différents. Il y a des gars d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, de Zambie, d'Éthiopie, du Maroc, d'Algérie. Les gens sont impressionnés par le niveau du skateboard africain".

