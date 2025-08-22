https://fr.sputniknews.africa/20250822/zelensky-a-rejete-toutes-les-propositions-de-trump-concernant-le-conflit-en-ukraine-selon-lavrov-1077306169.html
Zelensky a rejeté toutes les propositions de Trump concernant le conflit en Ukraine, selon Lavrov
Zelensky a rejeté toutes les propositions de Trump concernant le conflit en Ukraine, selon Lavrov
Le ministre russe l'a déclaré dans une interview à NBC.
La Russie a accepté de faire preuve de souplesse sur plusieurs questions soulevées par Trump, a-t-il ajouté. Une rencontre entre Poutine et Zelensky n’est pas prévue pour l’instant, mais le Président russe est disposé à y participer dès que l’ordre du jour du sommet sera prêt — ce qui n’est pas encore le cas, a précisé le chef de la diplomatie russe.
Le ministre russe l’a déclaré dans une interview à NBC.
La Russie a accepté de faire preuve de souplesse sur plusieurs questions soulevées par Trump, a-t-il ajouté.
Une rencontre entre Poutine et Zelensky n’est pas prévue pour l’instant, mais le Président russe est disposé à y participer dès que l’ordre du jour du sommet sera prêt — ce qui n’est pas encore le cas, a précisé le chef de la diplomatie russe.