https://fr.sputniknews.africa/20250822/zelensky-a-rejete-toutes-les-propositions-de-trump-concernant-le-conflit-en-ukraine-selon-lavrov-1077306169.html

Zelensky a rejeté toutes les propositions de Trump concernant le conflit en Ukraine, selon Lavrov

Zelensky a rejeté toutes les propositions de Trump concernant le conflit en Ukraine, selon Lavrov

Sputnik Afrique

Le ministre russe l’a déclaré dans une interview à NBC. 22.08.2025, Sputnik Afrique

2025-08-22T13:53+0200

2025-08-22T13:53+0200

2025-08-22T14:02+0200

russie

donbass. opération russe

ukraine

états-unis

international

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/16/1077306336_0:8:684:393_1920x0_80_0_0_23fb3908a9493dd5848b5f0356ef74ac.jpg

La Russie a accepté de faire preuve de souplesse sur plusieurs questions soulevées par Trump, a-t-il ajouté. Une rencontre entre Poutine et Zelensky n’est pas prévue pour l’instant, mais le Président russe est disposé à y participer dès que l’ordre du jour du sommet sera prêt — ce qui n’est pas encore le cas, a précisé le chef de la diplomatie russe.

russie

ukraine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, états-unis, international