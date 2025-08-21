https://fr.sputniknews.africa/20250821/trump-comprend-plus-que-leurope-la-difference-entre-un-cessez-le-feu-et-un-accord-de-paix-durable-1077278025.html

Trump comprend plus que l’Europe "la différence entre un cessez-le-feu et un accord de paix durable"

Trump comprend plus que l'Europe "la différence entre un cessez-le-feu et un accord de paix durable"

Karel Vereycken, directeur de la publication du journal Nouvelles solidarités, et Sébastien Périmony, membre de l'Institut Schiller et expert de l'Afrique

Karel Vereycken, directeur de la publication du journal Nouvelles solidarités, et Sébastien Périmony, membre de l'Institut Schiller et expert de l'Afrique, analysent les enjeux de la rencontre entre Poutine et Trump en Alaska. Avec "Donald Trump au pourvoir les choses changent et les manipulations de l'oligarchie sont révélées au grand jour!"

"'Il ne faut point espérer pour entreprendre ni réussir pour persévérer' disait un grand révolutionnaire hollandais. Donald Trump, devant sa base qui exige qu'on mette fins aux guerres sans fin et la perspective des élections mi-mandat de l'année prochaine, sans oublier son désir d'obtenir le prix Nobel de la Paix, est aussi le dos au mur. Il semble enfin comprendre ce que les Européens ignorent, c'est-à-dire la différence entre un cessez-le-feu, qui ne fait que geler un conflit, et un accord de paix robuste et durable, prenant en compte des intérêts de sécurité d'aussi bien la Russie que l'Ukraine", affirme à L'Afrique en Marche Karel Vereycken, vice-président du Parti politique Solidarité et Progrès et directeur de la publication du journal Nouvelles solidarités, à Paris.Pour sa part, Sébastien Périmony, membre de l'Institut Schiller en France, expert de l'Afrique et auteur du livre: "Voir l'Afrique avec les yeux du futur", rappelle que "l'arme des empires d'hier et de l'oligarchie financière d'aujourd'hui a toujours été de diviser pour mieux régner. […] Et sa politique a toujours été, depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, de diviser le monde en deux blocs, l'Occident d'un côté, le jardin de Borrel, et de l'autre la jungle, c'est à dire le reste du monde dans lequel l'Occident s'ingérait comme il le voulait pour ses propres intérêts. Or depuis l'arrivée de Donald Trump au pourvoir les choses changent et les manipulations de l'oligarchie sont révélées au grand jour! Ainsi sur l'affaire du Russiagate".

