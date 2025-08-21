https://fr.sputniknews.africa/20250821/la-russie-dit-soutenir-les-principes-de-garanties-de-securite-pour-kiev-convenus-a-istanbul-en-2022-1077270494.html
La Russie dit soutenir les principes de garanties de sécurité pour Kiev convenus à Istanbul en 2022
La Russie dit soutenir les principes de garanties de sécurité pour Kiev convenus à Istanbul en 2022
Sputnik Afrique
❗️La Russie soutient les principes de garanties de sécurité approuvés lors des négociations à Istanbul en 2022, tout le reste est vain - Lavrov. 21.08.2025, Sputnik Afrique
2025-08-21T12:26+0200
2025-08-21T12:26+0200
2025-08-21T13:10+0200
donbass. opération russe
russie
ukraine
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/02/1054950940_0:114:3234:1933_1920x0_80_0_0_855a95640a16f4bee934f39e7f62a22f.jpg
Moscou concède que les garanties de sécurité pour l'Ukraine doivent être assurées sur un pied d'égalité avec la participation de pays tels que la Chine, les USA, la Grande-Bretagne et la France, a déclaré Sergueï Lavrov la veille, le 20 août. Il a reconnu également que la Russie devait fournir elle aussi des garanties de sécurité à l'Ukraine. Discuter sérieusement des garanties de sécurité sans la Russie est une voie sans issue, selon lui. En réalité, l'Europe propose une intervention étrangère sur une partie du territoire ukrainien, ce qui est absolument inacceptable pour Moscou, a ajouté ce 21 août le chef de la diplomatie russe lors d'une conférence de presse avec son homologue indien dans la capitale russe.Garanties de sécurité en 2022Elles prévoyaient notamment le refus de Kiev d'adhérer à l'Otan ou à tout autre bloc militaire, ainsi que l'adoption d'un statut de neutralité pour l'Ukraine. À l'époque, Kiev avait lui-même proposé – et Moscou avait soutenu – l'idée de garanties de sécurité avec la participation des membres du Conseil de sécurité de l'Onu (Russie, Chine, États-Unis, France et Royaume-Uni), ainsi que de l'Allemagne, de la Turquie et d'autres pays intéressés.
russie
ukraine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/02/1054950940_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_19d917d5d4e88d640d9606185831989f.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russie, ukraine
La Russie dit soutenir les principes de garanties de sécurité pour Kiev convenus à Istanbul en 2022
12:26 21.08.2025 (Mis à jour: 13:10 21.08.2025)
❗️La Russie soutient les principes de garanties de sécurité approuvés lors des négociations à Istanbul en 2022, tout le reste est vain - Lavrov.
Moscou concède que les garanties de sécurité pour l'Ukraine doivent être assurées sur un pied d'égalité avec la participation de pays tels que la Chine, les USA, la Grande-Bretagne et la France, a déclaré Sergueï Lavrov la veille, le 20 août.
Il a reconnu également que la Russie devait fournir elle aussi des garanties de sécurité à l'Ukraine. Discuter sérieusement des garanties de sécurité sans la Russie est une voie sans issue, selon lui.
En réalité, l'Europe propose une intervention étrangère sur une partie du territoire ukrainien, ce qui est absolument inacceptable pour Moscou, a ajouté ce 21 août le chef de la diplomatie russe lors d'une conférence de presse avec son homologue indien dans la capitale russe.
Garanties de sécurité en 2022
Elles prévoyaient notamment le refus de Kiev d'adhérer à l'Otan ou à tout autre bloc militaire, ainsi que l'adoption d'un statut de neutralité pour l'Ukraine.
À l'époque, Kiev avait lui-même proposé – et Moscou avait soutenu – l'idée de garanties de sécurité avec la participation des membres du Conseil de sécurité de l'Onu (Russie, Chine, États-Unis, France et Royaume-Uni), ainsi que de l'Allemagne, de la Turquie et d'autres pays intéressés.