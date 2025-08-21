Afrique
Donbass. Opération russe
La Russie a lancé le 24 février 2022 une opération militaire spéciale en Ukraine pour protéger les habitants du Donbass qui subissaient le blocage et les attaques de Kiev depuis 2014.
La Russie dit soutenir les principes de garanties de sécurité pour Kiev convenus à Istanbul en 2022
La Russie dit soutenir les principes de garanties de sécurité pour Kiev convenus à Istanbul en 2022
❗️La Russie soutient les principes de garanties de sécurité approuvés lors des négociations à Istanbul en 2022, tout le reste est vain - Lavrov. 21.08.2025, Sputnik Afrique
Moscou concède que les garanties de sécurité pour l'Ukraine doivent être assurées sur un pied d'égalité avec la participation de pays tels que la Chine, les USA, la Grande-Bretagne et la France, a déclaré Sergueï Lavrov la veille, le 20 août. Il a reconnu également que la Russie devait fournir elle aussi des garanties de sécurité à l'Ukraine. Discuter sérieusement des garanties de sécurité sans la Russie est une voie sans issue, selon lui. En réalité, l'Europe propose une intervention étrangère sur une partie du territoire ukrainien, ce qui est absolument inacceptable pour Moscou, a ajouté ce 21 août le chef de la diplomatie russe lors d'une conférence de presse avec son homologue indien dans la capitale russe.Garanties de sécurité en 2022Elles prévoyaient notamment le refus de Kiev d'adhérer à l'Otan ou à tout autre bloc militaire, ainsi que l'adoption d'un statut de neutralité pour l'Ukraine. À l'époque, Kiev avait lui-même proposé – et Moscou avait soutenu – l'idée de garanties de sécurité avec la participation des membres du Conseil de sécurité de l'Onu (Russie, Chine, États-Unis, France et Royaume-Uni), ainsi que de l'Allemagne, de la Turquie et d'autres pays intéressés.
La Russie dit soutenir les principes de garanties de sécurité pour Kiev convenus à Istanbul en 2022

❗️La Russie soutient les principes de garanties de sécurité approuvés lors des négociations à Istanbul en 2022, tout le reste est vain - Lavrov.
Moscou concède que les garanties de sécurité pour l'Ukraine doivent être assurées sur un pied d'égalité avec la participation de pays tels que la Chine, les USA, la Grande-Bretagne et la France, a déclaré Sergueï Lavrov la veille, le 20 août.

Il a reconnu également que la Russie devait fournir elle aussi des garanties de sécurité à l'Ukraine. Discuter sérieusement des garanties de sécurité sans la Russie est une voie sans issue, selon lui.
En réalité, l'Europe propose une intervention étrangère sur une partie du territoire ukrainien, ce qui est absolument inacceptable pour Moscou, a ajouté ce 21 août le chef de la diplomatie russe lors d'une conférence de presse avec son homologue indien dans la capitale russe.

Garanties de sécurité en 2022

Elles prévoyaient notamment le refus de Kiev d'adhérer à l'Otan ou à tout autre bloc militaire, ainsi que l'adoption d'un statut de neutralité pour l'Ukraine.
À l'époque, Kiev avait lui-même proposé – et Moscou avait soutenu – l'idée de garanties de sécurité avec la participation des membres du Conseil de sécurité de l'Onu (Russie, Chine, États-Unis, France et Royaume-Uni), ainsi que de l'Allemagne, de la Turquie et d'autres pays intéressés.
