Moscou accepte que les garanties de sécurité pour Kiev soient assurées par divers pays dont les USA

❗️Moscou concède que les garanties de sécurité pour l'Ukraine doivent être élaborées sur un pied d'égalité avec la participation de pays tels que la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France - Lavrov👆🏽Le ministre russe des Affaires étrangères reconnaît également que la Russie doit fournir elle aussi des garanties de sécurité à l'Ukraine, a souligné le chef de la diplomatie russe. Discuter sérieusement des garanties de sécurité sans la Russie est une voie sans issue, a-t-il ajouté.

