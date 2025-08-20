https://fr.sputniknews.africa/20250820/moscou-accepte-que-les-garanties-de-securite-pour-kiev-soient-elaborees-par-divers-pays-dont-les-1077233843.html
Moscou accepte que les garanties de sécurité pour Kiev soient assurées par divers pays dont les USA
Moscou accepte que les garanties de sécurité pour Kiev soient assurées par divers pays dont les USA
20.08.2025
❗️Moscou concède que les garanties de sécurité pour l'Ukraine doivent être élaborées sur un pied d'égalité avec la participation de pays tels que la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France - Lavrov👆🏽Le ministre russe des Affaires étrangères reconnaît également que la Russie doit fournir elle aussi des garanties de sécurité à l'Ukraine, a souligné le chef de la diplomatie russe. Discuter sérieusement des garanties de sécurité sans la Russie est une voie sans issue, a-t-il ajouté.
Moscou accepte que les garanties de sécurité pour Kiev soient assurées par divers pays dont les USA
13:02 20.08.2025 (Mis à jour: 13:05 20.08.2025)
❗️Moscou concède que les garanties de sécurité pour l'Ukraine doivent être élaborées sur un pied d'égalité avec la participation de pays tels que la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France - Lavrov
👆🏽Le ministre russe des Affaires étrangères reconnaît également que la Russie doit fournir elle aussi des garanties de sécurité à l'Ukraine, a souligné le chef de la diplomatie russe.
Discuter sérieusement des garanties de sécurité sans la Russie est une voie sans issue, a-t-il ajouté.