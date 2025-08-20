Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Donbass. Opération russe
La Russie a lancé le 24 février 2022 une opération militaire spéciale en Ukraine pour protéger les habitants du Donbass qui subissaient le blocage et les attaques de Kiev depuis 2014.
https://fr.sputniknews.africa/20250820/moscou-accepte-que-les-garanties-de-securite-pour-kiev-soient-elaborees-par-divers-pays-dont-les-1077233843.html
Moscou accepte que les garanties de sécurité pour Kiev soient assurées par divers pays dont les USA
Moscou accepte que les garanties de sécurité pour Kiev soient assurées par divers pays dont les USA
Sputnik Afrique
❗️Moscou concède que les garanties de sécurité pour l'Ukraine doivent être élaborées sur un pied d'égalité avec la participation de pays tels que la Chine, les... 20.08.2025, Sputnik Afrique
2025-08-20T13:02+0200
2025-08-20T13:05+0200
donbass. opération russe
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/03/1058395001_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_2df517cc2d0fc85f909771f12ab654f5.jpg
❗️Moscou concède que les garanties de sécurité pour l'Ukraine doivent être élaborées sur un pied d'égalité avec la participation de pays tels que la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France - Lavrov👆🏽Le ministre russe des Affaires étrangères reconnaît également que la Russie doit fournir elle aussi des garanties de sécurité à l'Ukraine, a souligné le chef de la diplomatie russe. Discuter sérieusement des garanties de sécurité sans la Russie est une voie sans issue, a-t-il ajouté.
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/03/1058395001_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_908d657d547397fdf1096cc0c7704974.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Moscou accepte que les garanties de sécurité pour Kiev soient assurées par divers pays dont les USA

13:02 20.08.2025 (Mis à jour: 13:05 20.08.2025)
© Sputnik . Vitaly BélooussovUne vue sur le bâtiment du ministère russe des Affaires étrangères à Moscou
Une vue sur le bâtiment du ministère russe des Affaires étrangères à Moscou - Sputnik Afrique, 1920, 20.08.2025
© Sputnik . Vitaly Bélooussov
S'abonner
❗️Moscou concède que les garanties de sécurité pour l'Ukraine doivent être élaborées sur un pied d'égalité avec la participation de pays tels que la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France - Lavrov
👆🏽Le ministre russe des Affaires étrangères reconnaît également que la Russie doit fournir elle aussi des garanties de sécurité à l'Ukraine, a souligné le chef de la diplomatie russe.
Discuter sérieusement des garanties de sécurité sans la Russie est une voie sans issue, a-t-il ajouté.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала