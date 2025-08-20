https://fr.sputniknews.africa/20250820/lonu-suspend-son-aide-humanitaire-au-cameroun-en-raison-depuisement-des-ressources-1077221867.html

L'Onu suspend son aide humanitaire au Cameroun "en raison d'épuisement des ressources"

Les Nations unies ont alerté mardi sur la suspension de l'aide humanitaire vitale à 500.000 réfugiés et personnes vulnérables au Cameroun sans un nouveau... 20.08.2025

L'assistance alimentaire vitale fournit à 523.000 personnes par le Programme alimentaire mondial (PAM) a déjà été réduite "en raison de l'épuisement des ressources". "Les réfugiés centrafricains du camp de Gado, dans l'est du pays, ne reçoivent désormais que la moitié de leurs besoins alimentaires quotidiens" et "en juillet, le PAM a été contraint d'interrompre son assistance à 26.000 réfugiés nigérians du camp de Minawao" fuyant les violences auxquelles le nord-est du pays est en proie depuis 2009, détaille la même source. "Sans financement immédiat, des enfants souffriront de la faim, des familles seront touchées et des vies seront perdues", a déploré Gianluca Ferra, responsable du PAM au Cameroun.Le PAM estime que 65.5 millions de dollars sont nécessaires pour assurer une aide humanitaire jusqu'en janvier 2026. Environ 2.6 millions de personnes se trouvaient en "insécurité alimentaire aiguë" entre juin et août 2025, selon les estimations -en hausse de 6% depuis l'an dernier- du Cadre Harmonisé d'analyse de la sécurité alimentaire, un outil d'identification des zones à risques d'insécurité alimentaire et de famine.

