Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20250820/le-premier-ministre-burkinabe-en-visite-damitie-et-de-travail-au-mali-1077221614.html
Le Premier ministre burkinabè en visite d'amitié et de travail au Mali
Le Premier ministre burkinabè en visite d'amitié et de travail au Mali
Sputnik Afrique
À l'invitation de son homologue malien, le Premier ministre burkinabè, Jean Emmanuel Ouédraogo, est arrivé, ce mardi 19 août 2025, à Bamako. 20.08.2025, Sputnik Afrique
2025-08-20T07:49+0200
2025-08-20T07:50+0200
mali
burkina faso
afrique subsaharienne
sahel
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/14/1077221447_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_761df22ed1582550f6b80120b51bbb2f.jpg
Sur le tarmac, il a été accueilli par le chef du gouvernement malien, Abdoulaye Maïga.Selon la primature burkinabè, le programme de sa visite prévoit :
mali
burkina faso
afrique subsaharienne
sahel
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/14/1077221447_149:0:1970:1366_1920x0_80_0_0_c72f8600d85e7f6956efd10c89dc620d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mali, burkina faso, afrique subsaharienne, sahel
mali, burkina faso, afrique subsaharienne, sahel

Le Premier ministre burkinabè en visite d'amitié et de travail au Mali

07:49 20.08.2025 (Mis à jour: 07:50 20.08.2025)
© Photo Primature du Burkina FasoLe Premier ministre burkinabè en visite d'amitié et de travail au Mali, Jean Emmanuel Ouédraogo rencontre son homologue malien, Abdoulaye Maïga, le 19 août 2025
Le Premier ministre burkinabè en visite d'amitié et de travail au Mali, Jean Emmanuel Ouédraogo rencontre son homologue malien, Abdoulaye Maïga, le 19 août 2025 - Sputnik Afrique, 1920, 20.08.2025
© Photo Primature du Burkina Faso
S'abonner
À l'invitation de son homologue malien, le Premier ministre burkinabè, Jean Emmanuel Ouédraogo, est arrivé, ce mardi 19 août 2025, à Bamako.
Sur le tarmac, il a été accueilli par le chef du gouvernement malien, Abdoulaye Maïga.
Selon la primature burkinabè, le programme de sa visite prévoit :
une audience avec le chef de l’État malien, le colonel Assimi Goïta ;
une séance de travail entre les deux délégations ;
la célébration du deuxième anniversaire de la Brigade citoyenne du Mali.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала