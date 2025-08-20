https://fr.sputniknews.africa/20250820/le-premier-ministre-burkinabe-en-visite-damitie-et-de-travail-au-mali-1077221614.html
Le Premier ministre burkinabè en visite d'amitié et de travail au Mali

À l'invitation de son homologue malien, le Premier ministre burkinabè, Jean Emmanuel Ouédraogo, est arrivé, ce mardi 19 août 2025, à Bamako.
Sur le tarmac, il a été accueilli par le chef du gouvernement malien, Abdoulaye Maïga.Selon la primature burkinabè, le programme de sa visite prévoit :
Sur le tarmac, il a été accueilli par le chef du gouvernement malien, Abdoulaye Maïga.
Selon la primature burkinabè, le programme de sa visite prévoit :
une audience avec le chef de l’État malien, le colonel Assimi Goïta ;
une séance de travail entre les deux délégations ;
la célébration du deuxième anniversaire de la Brigade citoyenne du Mali.