Donbass. Opération russe
La Russie a lancé le 24 février 2022 une opération militaire spéciale en Ukraine pour protéger les habitants du Donbass qui subissaient le blocage et les attaques de Kiev depuis 2014.
Les Européens et Zelensky pourraient "gagner du temps" en espérant restaurer l'alliance antirusse
Les Européens et Zelensky pourraient "gagner du temps" en espérant restaurer l'alliance antirusse
"La balle est désormais clairement dans les mains de l'Ukraine et, dans une moindre mesure, de l'Europe. Un "non" ferme et clair de la partie européenne pourrait entraîner une rupture des relations entre les États-Unis et l'Europe/l'Ukraine. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à un "peut-être" de la part de l'Europe/de l'Ukraine", a-t-il estimé. "Ce processus pourrait prendre quelques semaines avant que Trump ne se lasse et n'exige une réponse claire. Mais pour l'instant, tout se déroule conformément aux attentes russes", a ajouté Valtersson.
19.08.2025
Rencontre entre Trump, dirigeants européens et Zelensky dans la Maison-Blanche, le 18 août 2025
"Trump a maintenu l'accord conclu avec Poutine en Alaska et les dirigeants européens, dont Zelensky, n'ont pas réussi à modifier la proposition de paix de Trump, a déclaré à Sputnik Mikael Valtersson, ex-officier suédoise et ex-responsable politique de la défense.
"La balle est désormais clairement dans les mains de l'Ukraine et, dans une moindre mesure, de l'Europe. Un "non" ferme et clair de la partie européenne pourrait entraîner une rupture des relations entre les États-Unis et l'Europe/l'Ukraine. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à un "peut-être" de la part de l'Europe/de l'Ukraine", a-t-il estimé.
"Ce processus pourrait prendre quelques semaines avant que Trump ne se lasse et n'exige une réponse claire. Mais pour l'instant, tout se déroule conformément aux attentes russes", a ajouté Valtersson.
