https://fr.sputniknews.africa/20250819/les-europeens-et-zelensky-pourraient-gagner-du-temps-en-esperant-restaurer-lalliance-antirusse-1077182550.html
Les Européens et Zelensky pourraient "gagner du temps" en espérant restaurer l'alliance antirusse
Les Européens et Zelensky pourraient "gagner du temps" en espérant restaurer l'alliance antirusse
Sputnik Afrique
"Trump a maintenu l'accord conclu avec Poutine en Alaska et les dirigeants européens, dont Zelensky, n'ont pas réussi à modifier la proposition de paix de... 19.08.2025, Sputnik Afrique
2025-08-19T07:46+0200
2025-08-19T07:46+0200
2025-08-19T07:46+0200
donbass. opération russe
donald trump
ukraine
volodymyr zelensky
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/13/1077182383_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_319310f13b5048b67d47d64064274ba6.jpg
"La balle est désormais clairement dans les mains de l'Ukraine et, dans une moindre mesure, de l'Europe. Un "non" ferme et clair de la partie européenne pourrait entraîner une rupture des relations entre les États-Unis et l'Europe/l'Ukraine. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à un "peut-être" de la part de l'Europe/de l'Ukraine", a-t-il estimé. "Ce processus pourrait prendre quelques semaines avant que Trump ne se lasse et n'exige une réponse claire. Mais pour l'instant, tout se déroule conformément aux attentes russes", a ajouté Valtersson.
ukraine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/13/1077182383_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_29607e1c156dee9f257ff1f5e860f92b.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, ukraine, volodymyr zelensky
donald trump, ukraine, volodymyr zelensky
Les Européens et Zelensky pourraient "gagner du temps" en espérant restaurer l'alliance antirusse
"Trump a maintenu l'accord conclu avec Poutine en Alaska et les dirigeants européens, dont Zelensky, n'ont pas réussi à modifier la proposition de paix de Trump, a déclaré à Sputnik Mikael Valtersson, ex-officier suédoise et ex-responsable politique de la défense.
"La balle est désormais clairement dans les mains de l'Ukraine et, dans une moindre mesure, de l'Europe. Un "non" ferme et clair de la partie européenne pourrait entraîner une rupture des relations entre les États-Unis et l'Europe/l'Ukraine. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à un "peut-être" de la part de l'Europe/de l'Ukraine", a-t-il estimé.
"Ce processus pourrait prendre quelques semaines avant que Trump ne se lasse et n'exige une réponse claire. Mais pour l'instant, tout se déroule conformément aux attentes russes", a ajouté Valtersson.