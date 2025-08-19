https://fr.sputniknews.africa/20250819/le-nigeria-instaure-de-nouvelles-regles-pour-accelerer-les-projets-dinfrastructure-1077182648.html

Le Nigeria instaure de nouvelles règles pour accélérer les projets d'infrastructure

Ce nouveau cadre réglementaire dévoilé par la Commission de régulation des concessions d'infrastructures vise à fluidifier les processus de mise en œuvre des infrastructures au Nigeria, en accélérant les procédures de validation et en attirant davantage de financements du secteur privé, rapportent lundi les médias locaux.En vertu de cette réforme, les ministères peuvent désormais approuver des projets PPP d'une valeur inférieure à 20 milliards de nairas (13 millions de dollars), tandis que les agences et organismes semi-publics disposent d'un pouvoir d'approbation pour les projets inférieurs à 10 milliards de nairas (6,5 millions USD), a expliqué le directeur de l’instance de régulation des concessions d'infrastructures, cité par les médias.Il s’agit également de perfectionner les processus d'analyse de rentabilité préliminaires et définitives, et de conception de modèles financiers relatifs auxdits projets, tout en standardisant les procédures de passation de marchés dans le cadre des PPP, a-t-il ajouté.Ces nouvelles règles s'inscrivent dans une logique de décentralisation en matière d'approbation des PPP pour renforcer les capacités des acteurs locaux et accélérer la mise en œuvre des infrastructures dans des secteurs vitaux à travers le Nigeria, d'après la même source.Pâtissant d’un important déficit d'infrastructures, le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, a érigé ces dernières années les PPP en un levier majeur de financement des projets de développement et d’amélioration des conditions de vie des populations, à travers des investissements conséquents dans une multitude de secteurs économiques et sociaux.

