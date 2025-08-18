https://fr.sputniknews.africa/20250818/un-projet-de-chemin-de-fer-qui-reliera-le-burundi-et-la-tanzanie-a-ete-officiellement-lance-1077129612.html

Un projet de chemin de fer qui reliera le Burundi et la Tanzanie a été officiellement lancé

Le président burundais Evariste Ndayishimiye et le Premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa ont officiellement lancé samedi les travaux de la construction du

"Ce chemin de fer constituera un levier majeur pour la réalisation de la Vision d'un Burundi émergent en 2040 et pays développé en 2060", a indiqué le président burundais, après la pose de la première pierre. Selon lui, il s'agit d'un projet stratégique pour booster le commerce, l'intégration régionale et le développement durable de l'Afrique de l'Est."Tant que les pays africains resteront unis, le développement de tout le continent africain sera à portée de main. Nous (ferons en sorte) que la Tanzanie continue à soutenir les projets de développement du Burundi", a pour sa part déclaré M. Majaliwa dans son discours. Le projet ferroviaire tanzano-burundais s'étend sur une longueur de 240 kilomètres entre le nord-est de la Tanzanie et le sud du Burundi. Le projet devrait être achevé et mis en service aux alentours de 2030.Une fois en exploitation, il permettra de réduire considérablement les coûts de transport dans la région, dynamiser les échanges bilatéraux et régionaux, et stimuler le développement de l'exploitation des ressources minières, du commerce agricole, des investissements transnationaux et du tourisme, selon les autorités des deux pays.

