Maladie d'Alzheimer: premiers indices et espoir pour l'avenir
Maladie d'Alzheimer: premiers indices et espoir pour l'avenir
"L'oubli après un stress n'est pas la maladie d'Alzheimer", a déclaré à Sputnik le professeur Vladimir Parfenov, médecin-chef du département des maladies... 18.08.2025, Sputnik Afrique
"Le symptôme principal est la perte de la trace des événements récents, tandis que les souvenirs du passé lointain demeurent intacts". Il a souligné que la maladie se développe souvent silencieusement pendant 10 à 20 ans, mais que la science moderne permet déjà une détection précoce grâce à des biomarqueurs dans le liquide céphalo-rachidien, et bientôt même des analyses sanguines. Le mode de vie joue toujours un rôle déterminant, selon le médecin. Des progrès thérapeutiques ont également été réalisés. "De nouveaux médicaments, le lécanemab et le donanemab, montrent des résultats concrets : ils peuvent retarder la progression de la maladie d'Alzheimer de deux à trois ans". Bien que la maladie reste incurable, les patients peuvent aujourd’hui augmenter leurs années de vie pleine de sens et de créativité, a souligné le médecin russe.
18.08.2025
"L'oubli après un stress n'est pas la maladie d'Alzheimer", a déclaré à Sputnik le professeur Vladimir Parfenov, médecin-chef du département des maladies nerveuses et de neurochirurgie de la première université médicale d'État de Moscou, baptisée I.M. Setchenov.
"Le symptôme principal est la perte de la trace des événements récents, tandis que les souvenirs du passé lointain demeurent intacts".
Il a souligné que la maladie se développe souvent silencieusement pendant 10 à 20 ans, mais que la science moderne permet déjà une détection précoce grâce à des biomarqueurs dans le liquide céphalo-rachidien, et bientôt même des analyses sanguines.
Le mode de vie joue toujours un rôle déterminant, selon le médecin.
"Une activité physique régulière, un travail intellectuel, un contrôle de la tension artérielle, de la glycémie, du cholestérol et du sommeil : tout cela peut ralentir considérablement le déclin cognitif", a déclaré Parfenov.
Des progrès thérapeutiques ont également été réalisés. "De nouveaux médicaments, le lécanemab et le donanemab, montrent des résultats concrets : ils peuvent retarder la progression de la maladie d'Alzheimer de deux à trois ans".
Bien que la maladie reste incurable, les patients peuvent aujourd’hui augmenter leurs années de vie pleine de sens et de créativité, a souligné le médecin russe.
