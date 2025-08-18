Afrique
Afrique en marche
Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C'est à ce débat que L'Afrique en marche aimerait prendre part.
https://fr.sputniknews.africa/20250818/la-russie-a-tout-interet-a-poursuivre-la-politique-quelle-mene-actuellement-au-sein-des-brics-1077146595.html
"La Russie a tout intérêt à poursuivre la politique qu'elle mène actuellement au sein des BRICS"
"La Russie a tout intérêt à poursuivre la politique qu’elle mène actuellement au sein des BRICS"
Sputnik Afrique
Dans ce podcast deux spécialistes de géopolitique et de défense, Régis Chamagne et Akram Kharief, décryptent le rapport de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (IESUE): "Défaire la Russie: comment l'UE peut contrer et affaiblir le Kremlin".
afrique en marche
podcasts
union européenne (ue)
russie
brics
géopolitique
"La Russie a tout intérêt à poursuivre la politique qu’elle mène actuellement au sein des BRICS"
Sputnik Afrique
Dans ce podcast de L'Afrique en Marche, deux spécialistes de géopolitique et de défense, Régis Chamagne et Akram Kharief, décryptent le rapport de l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (IESUE): "Défaire la Russie: comment l’UE peut contrer et affaiblir le Kremlin"."Ce ne sont que des rêves illusoires qui n’ont aucune chance d’aboutir."
Régis Chamagne, ancien colonel de l’Armée de l’Air, estime que ce document ressemble aux analyses de think-tanks américains comme la Rand Corporation.Selon lui, l’UE prend le relais des États-Unis pour mener une stratégie de confrontation avec Moscou — mais une stratégie déjà dépassée. Il souligne que ce rapport ignore les grands changements géopolitiques en cours, notamment le rapprochement entre la Russie, la Chine et l’Iran. Pour M.Chamagne, la Russie a tout à gagner à consolider ces alliances et à renforcer son rôle dans les BRICS.De son côté, Akram Kharief, fondateur du site Menadefense, explique que la Russie sait se protéger des attaques informationnelles, mais reste en retard sur le terrain médiatique mondial. Il estime que Moscou doit s’appuyer sur des médias alternatifs influents et coopérer davantage avec la Chine, qui a déjà bâti une puissance d’influence mondiale à travers des plateformes comme TikTok.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
"La Russie a tout intérêt à poursuivre la politique qu’elle mène actuellement au sein des BRICS"

11:56 18.08.2025
Afrique en marche
"La Russie a tout intérêt à poursuivre la politique qu’elle mène actuellement au sein des BRICS"
Louadj Kamal - Sputnik Afrique
Kamal Louadj
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Dans ce podcast deux spécialistes de géopolitique et de défense, Régis Chamagne et Akram Kharief, décryptent le rapport de l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (IESUE): "Défaire la Russie: comment l’UE peut contrer et affaiblir le Kremlin"."Ce ne sont que des rêves illusoires qui n’ont aucune chance d’aboutir."
Régis Chamagne, ancien colonel de l’Armée de l’Air, estime que ce document ressemble aux analyses de think-tanks américains comme la Rand Corporation.

"Ce rapport, c’est du Zbigniew Brzezinski dans le texte. Mais nous ne sommes plus en 1996. Depuis, les équilibres géopolitiques ont été totalement bouleversés", affirme-t-il. "Ce ne sont que des rêves illusoires qui n’ont aucune chance d’aboutir."

Selon lui, l’UE prend le relais des États-Unis pour mener une stratégie de confrontation avec Moscou — mais une stratégie déjà dépassée. Il souligne que ce rapport ignore les grands changements géopolitiques en cours, notamment le rapprochement entre la Russie, la Chine et l’Iran. Pour M.Chamagne, la Russie a tout à gagner à consolider ces alliances et à renforcer son rôle dans les BRICS.
De son côté, Akram Kharief, fondateur du site Menadefense, explique que la Russie sait se protéger des attaques informationnelles, mais reste en retard sur le terrain médiatique mondial. Il estime que Moscou doit s’appuyer sur des médias alternatifs influents et coopérer davantage avec la Chine, qui a déjà bâti une puissance d’influence mondiale à travers des plateformes comme TikTok.

"La Russie gère assez bien la subversion électronique, mais elle reste en retard sur le terrain médiatique mondial." Et il ajoute: "Moscou devrait s’appuyer sur des médias alternatifs déjà influents et aller de pair avec la Chine, qui a capitalisé une énorme puissance d’influence grâce à TikTok."

► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple PodcastsAfripodsDeezerCastboxPodcast AddictSpotify
