La Guinée et le Mali conviennent de promouvoir la libre circulation des personnes et des biens

La Guinée et le Mali conviennent de promouvoir la libre circulation des personnes et des biens

18.08.2025

Lors d'une réunion, coprésidée par le ministre guinéen de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo, et le ministre malien des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, les deux parties ont examiné plusieurs dossiers relatifs aux tracasseries routières, aux perceptions illicites, à la criminalité transnationale ainsi qu’aux tensions récurrentes liées à la mobilité pastorale.Les deux pays ont décidé du renforcement des contrôles conjoints, de l’interconnexion des systèmes douaniers, de sanctions contre les agents indélicats et de la création de commissions mixtes pour régler les différends communautaires, tout en réaffirmant leur volonté d’appliquer l’accord bilatéral de 2022.La rencontre a été l'occasion d'examiner les moyens de renforcer les mécanismes de coopération aux frontières sur plus de 800 km, soulignent les mêmes sources, notant qu'une prochaine session de suivi se tiendra à Bamako pour évaluer la mise en œuvre des engagements pris par les deux parties.

