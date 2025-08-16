https://fr.sputniknews.africa/20250816/trump-considere-la-russie-comme-une-grande-puissance-et-conseille-a-kiev-de-conclure-un-accord--1077030561.html
Trump considère la Russie comme une grande puissance et conseille à Kiev de "conclure un accord"
Trump considère la Russie comme une grande puissance et conseille à Kiev de "conclure un accord"
16.08.2025
Trump considère la Russie comme une grande puissance, contrairement à l'Ukraine, et conseille à Kiev de "conclure un accord". Le Président US l'annoncé dans une interview à Fox News après ses négociations avec Poutine.
Poutine a salué les succès économiques US, qualifiant les États-Unis de "brûlants comme un canon".
Un accord avec la Russie sur l'Ukraine est proche, l'intérêt de la part de Poutine dans cet accord est visible.
Zelensky doit accepter le fait qu'il perd beaucoup dans le conflit avec la Russie.
Zelensky devrait conclure un accord avec la Russie pour régler le conflit.
La possibilité de parvenir à un accord sur le règlement en Ukraine dépend désormais de Zelensky et des pays européens.
Poutine et Zelensky sont intéressés par la participation de Trump à une éventuelle rencontre entre la Russie et l'Ukraine.