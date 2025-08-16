Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20250816/trump-considere-la-russie-comme-une-grande-puissance-et-conseille-a-kiev-de-conclure-un-accord--1077030561.html
Trump considère la Russie comme une grande puissance et conseille à Kiev de "conclure un accord"
Trump considère la Russie comme une grande puissance et conseille à Kiev de "conclure un accord"
Sputnik Afrique
Trump considère la Russie comme une grande puissance, contrairement à l'Ukraine, et conseille à Kiev de "conclure un accord". Le Président US l'annoncé dans... 16.08.2025, Sputnik Afrique
2025-08-16T05:12+0200
2025-08-16T05:12+0200
russie
états-unis
vladimir poutine
donald trump
ukraine
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/10/1077028325_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_eb232b5a199863662668f19ddd438bdf.jpg
Autres points clés:
russie
états-unis
ukraine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/10/1077028325_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_68038422a3809df1f1875259a2324708.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
russie, états-unis, vladimir poutine, donald trump, ukraine
russie, états-unis, vladimir poutine, donald trump, ukraine

Trump considère la Russie comme une grande puissance et conseille à Kiev de "conclure un accord"

05:12 16.08.2025
© telegram sputnik_africa / Accéder à la base multimédiaKey Statements by Trump at the Russia-US Summit in Anchorage
Key Statements by Trump at the Russia-US Summit in Anchorage - Sputnik Afrique, 1920, 16.08.2025
© telegram sputnik_africa
/
Accéder à la base multimédia
S'abonner
Trump considère la Russie comme une grande puissance, contrairement à l'Ukraine, et conseille à Kiev de "conclure un accord". Le Président US l'annoncé dans une interview à Fox News après ses négociations avec Poutine.
Autres points clés:
Poutine a salué les succès économiques US, qualifiant les États-Unis de "brûlants comme un canon".
Un accord avec la Russie sur l'Ukraine est proche, l'intérêt de la part de Poutine dans cet accord est visible.
Zelensky doit accepter le fait qu'il perd beaucoup dans le conflit avec la Russie.
Zelensky devrait conclure un accord avec la Russie pour régler le conflit.
La possibilité de parvenir à un accord sur le règlement en Ukraine dépend désormais de Zelensky et des pays européens.
Poutine et Zelensky sont intéressés par la participation de Trump à une éventuelle rencontre entre la Russie et l'Ukraine.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала