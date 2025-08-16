https://fr.sputniknews.africa/20250816/sommet-en-alaska-les-europeens-doivent-admettre-que-desormais-ils-sont-la-peripherie-du-monde-1077032469.html
Sommet en Alaska: les Européens doivent admettre que "désormais, ils sont la périphérie du monde"
Sommet en Alaska: les Européens doivent admettre que "désormais, ils sont la périphérie du monde"
Les Européens doivent désormais accepter leur nouveau statut marginal sur la scène géopolitique, avance auprès de Sputnik Afrique Lianhoué Imhotep Bayala... 16.08.2025, Sputnik Afrique
La rencontre entre Trump et Poutine qui vient de s'achever en Alaska, qualifiée de "pas décisif, historique", envoie un message clair: "c’est un signe et un symbole de paix que les deux dirigeants viennent d’envoyer aux grandes puissances occidentales, les Européens particulièrement, qui sont encore désireux de conflit". "Les États-Unis doivent pouvoir, comme ils l’ont fait aujourd’hui, se passer de leurs partenaires européens, pour n’avoir qu’un agenda stratégique de haute importance géopolitique à défendre avec leur partenaire russe", assure Lianhoué Imhotep Bayala.Concernant l’Ukraine, Bayala estime qu’elle a une opportunité unique d’assurer sa sécurité en acceptant la proposition de paix russe, malgré les réticences des Occidentaux.L'expert critique vivement le dirigeant ukrainien, accusé de "prendre en otage ses populations", et pointe du doigt les intérêts européens: "les Allemands, les Français, et un peu les Britanniques, ont besoin de se soucier de ce qui se passe en Ukraine dans le but de pouvoir avoir leur part dans la distribution des terres rares de l’Ukraine. Et c’est là que résident leurs intérêts", dénonce-t-il.
