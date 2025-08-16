https://fr.sputniknews.africa/20250816/inondations-au-nigeria-des-centaines-de-maisons-endommagees-1077031411.html
Inondations au Nigeria: des centaines de maisons endommagées
Inondations au Nigeria: des centaines de maisons endommagées
Sputnik Afrique
Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations qui ont endommagé des centaines de maisons à Potiskum, dans le nord-est du Nigeria, ont annoncé les... 16.08.2025, Sputnik Afrique
2025-08-16T07:46+0200
2025-08-16T07:46+0200
2025-08-16T07:46+0200
nigeria
afrique subsaharienne
inondation
pluie
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/06/13/1074440738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da70a4a7d9897befd44a70be48316e1d.jpg
L'Agence de gestion des situations d'urgence de l'Etat de Yobe, où cette ville est située, a indiqué que 200 maisons avaient été endommagées. Selon un responsable de cette agence, seuls "quelques blessés" sont a déplorer mais la plupart de ces habitations sont "inhabitables". Un fonctionnaire local, Dauda Magaji, a évoqué auprès des médias un chiffre allant jusqu'à 500 maisons endommagées. Le phénomène a été accentué par le fait que certaines bouches d'évacuation des eaux étaient obstruées, ont souligné ces deux sources.Le Nigeria est régulièrement sujet à des inondations durant la saison des pluies, qui s'étend de juin à novembre. Mi-juin, des centaines de personnes avaient péri dans des inondations survenues à Mokwa, dans l'ouest du pays.
nigeria
afrique subsaharienne
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Algérie Presse Service (APS)
Algérie Presse Service (APS)
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/06/13/1074440738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8711a4c19bad6194d631718dcb6d3468.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Algérie Presse Service (APS)
nigeria, afrique subsaharienne, inondation, pluie
nigeria, afrique subsaharienne, inondation, pluie
Inondations au Nigeria: des centaines de maisons endommagées
Algérie Presse Service (APS)
Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations qui ont endommagé des centaines de maisons à Potiskum, dans le nord-est du Nigeria, ont annoncé les autorités locales dans la nuit de vendredi à samedi.
L'Agence de gestion des situations d'urgence de l'Etat de Yobe, où cette ville est située, a indiqué que 200 maisons avaient été endommagées. Selon un responsable de cette agence, seuls "quelques blessés" sont a déplorer mais la plupart de ces habitations sont "inhabitables".
Un fonctionnaire local, Dauda Magaji, a évoqué auprès des médias un chiffre allant jusqu'à 500 maisons endommagées.
Le phénomène a été accentué par le fait que certaines bouches d'évacuation des eaux étaient obstruées, ont souligné ces deux sources.
Le Nigeria est régulièrement sujet à des inondations durant la saison des pluies, qui s'étend de juin à novembre. Mi-juin, des centaines de personnes avaient péri dans des inondations survenues à Mokwa, dans l'ouest du pays.