Inondations au Nigeria: des centaines de maisons endommagées

Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations qui ont endommagé des centaines de maisons à Potiskum, dans le nord-est du Nigeria, ont annoncé les... 16.08.2025

L'Agence de gestion des situations d'urgence de l'Etat de Yobe, où cette ville est située, a indiqué que 200 maisons avaient été endommagées. Selon un responsable de cette agence, seuls "quelques blessés" sont a déplorer mais la plupart de ces habitations sont "inhabitables". Un fonctionnaire local, Dauda Magaji, a évoqué auprès des médias un chiffre allant jusqu'à 500 maisons endommagées. Le phénomène a été accentué par le fait que certaines bouches d'évacuation des eaux étaient obstruées, ont souligné ces deux sources.Le Nigeria est régulièrement sujet à des inondations durant la saison des pluies, qui s'étend de juin à novembre. Mi-juin, des centaines de personnes avaient péri dans des inondations survenues à Mokwa, dans l'ouest du pays.

