Un atelier sur l'IA clôt la formation SputnikPro pour le journal algérien le Jeune Indépendant

"L'IA rend le journalisme encore plus passionnant", selon la rédactrice senior de Sputnik Afrique. 14.08.2025, Sputnik Afrique

Viktoria Boudanova, rédactrice senior de Sputnik Afrique, a présenté aux journalistes du Jeune Indépendant les tendances actuelles dans l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les médias, illustrées par des exemples concrets issus du travail éditorial de Sputnik. Il s’agit de la seconde formation SputnikPro destinée à un média algérien depuis le lancement du projet. En 2023, un module pratique de trois jours avait été organisé en présentiel pour l’équipe multimédia de l’Agence de presse algérienne (APS). SputnikPro est un projet éducatif international dans le domaine des médias, initié par l’agence internationale Sputnik. Il propose un programme unique de séminaires, conférences et ateliers à destination des journalistes, attachés de presse, blogueurs et étudiants en dernière année des filières spécialisées. Les formations sont animées par des responsables médias russes et étrangers, ainsi que par des experts et spécialistes de premier plan de Sputnik. Depuis 2018, des sessions en présentiel ont été organisées dans 24 pays et en ligne dans plus de 80 pays, réunissant plus de 12.700 participants.

