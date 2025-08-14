https://fr.sputniknews.africa/20250814/kremlin-trump-adopte-une-approche-inedite-pour-resoudre-les-problemes-les-plus-difficiles-1076931664.html

Kremlin: Trump adopte une approche inédite pour résoudre les problèmes les plus difficiles

Kremlin: Trump adopte une approche inédite pour résoudre les problèmes les plus difficiles

14.08.2025

Voici les points principaux:Ce sommet, qui se tiendra sur la base aérienne d'Elmendorf à Anchorage, dans l'Etat américain de l'Alaska, doit débuter le 15 août à partir de 11H30 locales (19H30 GMT).Il commencera avec entretien en tête-à-tête entre Vladimir Poutine et Donald Trump, en présence d'interprètes, puis les négociations se poursuivront entre les délégations respectives autour d'un déjeuner, en présence d'un groupe d'experts."Ensuite, une conférence de presse commune sera organisée pour dresser le bilan", a précisé le conseiller diplomatique de M. Poutine, Iouri Ouchakov.

