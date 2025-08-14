https://fr.sputniknews.africa/20250814/kremlin-trump-adopte-une-approche-inedite-pour-resoudre-les-problemes-les-plus-difficiles-1076931664.html
Kremlin: Trump adopte une approche inédite pour résoudre les problèmes les plus difficiles
Sputnik Afrique
Le porte-parole du Président, Dmitri Peskov, a évoqué les préparatifs de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. 14.08.2025, Sputnik Afrique
2025-08-14T16:27+0200
2025-08-14T16:27+0200
2025-08-14T16:51+0200
Voici les points principaux:Ce sommet, qui se tiendra sur la base aérienne d'Elmendorf à Anchorage, dans l'Etat américain de l'Alaska, doit débuter le 15 août à partir de 11H30 locales (19H30 GMT).Il commencera avec entretien en tête-à-tête entre Vladimir Poutine et Donald Trump, en présence d'interprètes, puis les négociations se poursuivront entre les délégations respectives autour d'un déjeuner, en présence d'un groupe d'experts."Ensuite, une conférence de presse commune sera organisée pour dresser le bilan", a précisé le conseiller diplomatique de M. Poutine, Iouri Ouchakov.
Kremlin: Trump adopte une approche inédite pour résoudre les problèmes les plus difficiles
16:27 14.08.2025 (Mis à jour: 16:51 14.08.2025)
Le porte-parole du Président, Dmitri Peskov, a évoqué les préparatifs de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump.
Voici les points principaux:
Aucun document n'est attendu à l'issue du sommet Poutine-Trump, selon le Kremlin
Après le sommet en Alaska, Poutine et Trump présenteront les accords et ententes qu'ils auront réussi à conclure, selon le Kremlin
Trump semble sincèrement vouloir aider à résoudre le conflit ukrainien par des moyens politiques et diplomatiques
La délégation russe au sommet de l'Alaska sera représentative et nombreuse, selon le service de presse du Kremlin.
Ce sommet, qui se tiendra sur la base aérienne d'Elmendorf à Anchorage, dans l'Etat américain de l'Alaska, doit débuter le 15 août à partir de 11H30 locales (19H30 GMT).
Il commencera avec entretien en tête-à-tête entre Vladimir Poutine et Donald Trump, en présence d'interprètes, puis les négociations se poursuivront entre les délégations respectives autour d'un déjeuner, en présence d'un groupe d'experts.
"Ensuite, une conférence de presse commune sera organisée pour dresser le bilan", a précisé le conseiller diplomatique de M. Poutine, Iouri Ouchakov.