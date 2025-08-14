https://fr.sputniknews.africa/20250814/cameroun-4e-recensement-general-de-la-population-debut-2026-1076912360.html
Cameroun: 4è recensement général de la population, début 2026
14.08.2025
Visant à fournir des données précises et actualisées servant à une meilleure planification stratégique, cette opération est couplée pour la première fois, à un recensement général de l'agriculture et de l’élevage, a fait savoir la Primature camerounaise dans un communiqué, relayé par des médias.Financé à hauteur de 13,2 milliards de FCFA (20 millions d'euros) dont, sept milliards de FCFA (10,6 millions d'euros) par la Banque Mondiale, ce recensement devrait fournir une cartographie détaillée du pays pour la mise en place de politiques publiques mieux ciblées et à fort impact et la réalisation des infrastructures sociales et ce, en adéquation avec les besoins réels des populations, ajoute la même source.Ce quatrième recensement qui interviendra après ceux de 1976, 1987 et 2005, vise à cerner les mutations démographiques dans le pays d’Afrique centrale, alors que le recensement de l’agriculture et de l’élevage permettra un meilleur pilotage de ces deux secteurs clé de l'économie camerounaise.Selon les résultats du dernier recensement publiés en 2010, le Cameroun comptait 19,4 millions d'habitants, rappelle-t-on.
