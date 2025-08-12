https://fr.sputniknews.africa/20250812/au-ghana-linflation-tombe-a-son-plus-bas-niveau-en-pres-de-4-ans-1076832636.html
Au Ghana, l’inflation tombe à son plus bas niveau en près de 4 ans
Au Ghana, l’inflation tombe à son plus bas niveau en près de 4 ans
Sputnik Afrique
L’inflation annuelle au Ghana poursuit sa tendance à la baisse, pour le septième mois consécutif, pour s'établir à 12,1% en juillet dernier, contre 13,7% en... 12.08.2025, Sputnik Afrique
2025-08-12T07:48+0200
2025-08-12T07:48+0200
2025-08-12T07:48+0200
afrique
économie
ghana
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/0c/1069687394_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_6da6d01a7d578d2936648e9fb27c6f2e.jpg
Cette performance s'explique notamment par la baisse des prix des denrées alimentaires, passant de 16,3% en juin à 15,1% en juillet, et des prix des produits non alimentaires (de 11,4% à 9,5%), malgré une hausse de 0,7% de l'inflation mensuelle, précise la même source.Depuis son pic de 23,8% enregistré en décembre 2024, l’inflation au Ghana a ainsi reculé de 11,7%, une performance soutenue en particulier par la stabilité de la monnaie locale "le cédi".L’inflation au Ghana a connu une forte accélération entre 2021 et 2023, alimentée par la dépréciation de la monnaie locale, la flambée des prix de l’énergie, des matières premières et des denrées alimentaires à l'échelle internationale, ainsi que par les perturbations des chaînes d’approvisionnement liées notamment, à la pandémie de la COVID-19.L’inflation dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest avait atteint 54,1% en décembre 2022 avant de commencer à ralentir en 2023.
afrique
ghana
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/0c/1069687394_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d313b9ee4eea343f2d35a0b6a5cab5cf.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afrique, économie, ghana
Au Ghana, l’inflation tombe à son plus bas niveau en près de 4 ans
L’inflation annuelle au Ghana poursuit sa tendance à la baisse, pour le septième mois consécutif, pour s'établir à 12,1% en juillet dernier, contre 13,7% en juin 2025, soit son niveau le plus bas depuis octobre 2021, selon les données du Service ghanéen des Statistiques (GSS).
Cette performance s'explique notamment par la baisse des prix des denrées alimentaires, passant de 16,3% en juin à 15,1% en juillet, et des prix des produits non alimentaires (de 11,4% à 9,5%), malgré une hausse de 0,7% de l'inflation mensuelle, précise la même source.
Depuis son pic de 23,8% enregistré en décembre 2024, l’inflation au Ghana a ainsi reculé de 11,7%, une performance soutenue en particulier par la stabilité de la monnaie locale "le cédi".
L’inflation au Ghana a connu une forte accélération entre 2021 et 2023, alimentée par la dépréciation de la monnaie locale, la flambée des prix de l’énergie, des matières premières et des denrées alimentaires à l'échelle internationale, ainsi que par les perturbations des chaînes d’approvisionnement liées notamment, à la pandémie de la COVID-19.
L’inflation dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest avait atteint 54,1% en décembre 2022 avant de commencer à ralentir en 2023.