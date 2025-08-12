https://fr.sputniknews.africa/20250812/au-ghana-linflation-tombe-a-son-plus-bas-niveau-en-pres-de-4-ans-1076832636.html

Au Ghana, l’inflation tombe à son plus bas niveau en près de 4 ans

L'inflation annuelle au Ghana poursuit sa tendance à la baisse, pour le septième mois consécutif, pour s'établir à 12,1% en juillet dernier, contre 13,7% en...

Cette performance s'explique notamment par la baisse des prix des denrées alimentaires, passant de 16,3% en juin à 15,1% en juillet, et des prix des produits non alimentaires (de 11,4% à 9,5%), malgré une hausse de 0,7% de l'inflation mensuelle, précise la même source.Depuis son pic de 23,8% enregistré en décembre 2024, l’inflation au Ghana a ainsi reculé de 11,7%, une performance soutenue en particulier par la stabilité de la monnaie locale "le cédi".L’inflation au Ghana a connu une forte accélération entre 2021 et 2023, alimentée par la dépréciation de la monnaie locale, la flambée des prix de l’énergie, des matières premières et des denrées alimentaires à l'échelle internationale, ainsi que par les perturbations des chaînes d’approvisionnement liées notamment, à la pandémie de la COVID-19.L’inflation dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest avait atteint 54,1% en décembre 2022 avant de commencer à ralentir en 2023.

