L'Algérie et la Somalie disent vouloir donner une nouvelle dynamique à leurs relations fraternelles

L'Algérie et la Somalie ont souligné leur volonté commune d'impulser une nouvelle dynamique aux relations fraternelles unissant les deux pays, de les renforcer... 11.08.2025, Sputnik Afrique

Dans un communiqué commun à l'occasion de la visite officielle du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République fédérale de Somalie, M. Abdisalam Abdi Ali, en Algérie, à l'invitation du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, du 9 au 11 août courant, les deux pays ont affirmé que cette visite traduit la volonté commune des deux parties d'impulser une nouvelle dynamique aux relations fraternelles unissant les deux pays. Elle s'inscrit dans le cadre de "la mise en œuvre du contenu de la lettre adressée par le Président Hassan Sheikh Mohamud à son frère, M. le Président Abdelmadjid Tebboune, et transmise par le conseiller et envoyé spécial du président somalien lors de sa visite à Alger le 21 novembre 2024". Lors de cette visite, le ministre somalien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a été reçu par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, à qui il a remis un message écrit adressé au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de la part de son frère, le président de la République fédérale de Somalie, M. Hassan Sheikh Mohamud. Par ailleurs, M. Ahmed Attaf et M. Abdisalam Abdi Ali ont tenu une séance de discussions au cours de laquelle ils ont passé en revue l'état des relations bilatérales entre les deux pays frères, ainsi que les moyens de les renforcer et de les développer dans divers domaines, avant de procéder à un échange de vues sur les principales questions d'intérêt commun au niveau arabe, africain et international. Concernant les relations bilatérales, les deux ministres ont convenu de la création d'une commission ministérielle mixte chargée des dossiers relatifs à la coopération et au partenariat, et d'un mécanisme de concertation politique entre les deux pays, les deux instances devant tenir leurs premières réunions dans les meilleurs délais, outre la formation des diplomates. A ce propos, les deux parties ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente portant création d'une commission ministérielle mixte entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, d'un mémorandum d'entente portant création d'un mécanisme de concertation politique entre le ministère des Affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République fédérale de Somalie et d'un mémorandum d'entente entre l'Institut diplomatique et des relations internationales du ministère des Affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire et l'Institut des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République fédérale de Somalie. Par ailleurs, les deux parties ont examiné les perspectives de coopération dans le domaine de l'éducation, à même de renforcer les liens d'amitié entre les deux pays. Cette coopération inclut notamment la concertation et la coordination dans les fora et institutions internationaux et régionaux en lien avec la culture et l'enseignement. A ce propos, les deux parties ont affirmé leur volonté d'augmenter le nombre de bourses universitaires accordées aux étudiants somaliens, lesquelles passeront de 15 à 50 bourses par an, couvrant différents cycles ainsi que les spécialités souhaitées par la partie somalienne. Il a également été convenu d'offrir des formations spécialisées et de qualité au profit des experts somaliens, en particulier dans les domaines des hydrocarbures et de la santé. Dans le même contexte, les deux parties ont évoqué la valorisation du patrimoine culturel commun, l'échange d'expertises ainsi que le renforcement de la coopération dans les domaines de l'enseignement technique et appliqué, et l'échange de connaissances entre les institutions éducatives des deux pays. Sur le plan politique, les deux parties ont mis en avant la profondeur et la solidité des relations fraternelles et historiques ancrées entre les deux pays frères, se félicitant du niveau de la concertation et de la coordination politique à tous les niveaux concernant les questions et les dossiers d'intérêt commun. Les deux parties ont également exprimé leur volonté de promouvoir ces relations lors de la prochaine étape au mieux des aspirations des peuples des deux pays. La partie algérienne a, à ce titre, souligné son soutien indéfectible et fort à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la Somalie ainsi que son rejet de toute forme d'ingérence étrangère dans ses affaires intérieures, réitérant son appui à la Somalie dans la lutte contre le fléau destructeur du terrorisme afin de préserver sa sécurité et sa stabilité. Il a été en outre convenu de poursuivre la coordination des positions dans les fora internationaux pour faire face aux défis auxquels sont confrontés les deux pays et jouer un rôle positif en vue de résoudre les crises et mettre un terme aux ingérences étrangères.

