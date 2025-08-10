https://fr.sputniknews.africa/20250810/ces-pays-dont-deux-africains-sont-au-cur-de-lentretien-egypto-turc-de-haut-niveau-1076731306.html

Ces pays, dont deux africains, sont au cœur de l'entretien égypto-turc de haut niveau

Ces pays, dont deux africains, sont au cœur de l'entretien égypto-turc de haut niveau

Sputnik Afrique

Le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi s'est entretenu, samedi, avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, au sujet des développements en... 10.08.2025, Sputnik Afrique

2025-08-10T07:56+0200

2025-08-10T07:56+0200

2025-08-10T07:56+0200

égypte

turquie

entretien

abdel fattah al-sissi

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/0a/1076731141_0:170:2750:1717_1920x0_80_0_0_b23b03f81175fbcfd56349e3ac3da64b.jpg

Selon le porte-parole de la présidence égyptienne, M. Al-Sissi a mis en avant à cette occasion la vision de son pays pour instaurer la paix et la stabilité dans ces pays, ainsi que les efforts déployés à cet effet.L’accent a été mis sur l'importance du respect de la souveraineté de ces États et de la préservation de leur intégrité territoriale, a ajouté la même source, notant que les entretiens ont également porté sur la situation à Gaza.Par ailleurs, la rencontre a été l'occasion de souligner la nécessité de renforcer la coopération économique entre l'Égypte et la Turquie en vue d'atteindre un volume d'échanges commerciaux de 15 milliards de dollars.A cet égard, M. Al-Sissi s'est félicité de l'évolution positive des relations égypto-turques, notamment depuis la signature, en février 2024, d'une déclaration conjointe visant à relancer les réunions du Conseil de coopération stratégique de haut niveau.

égypte

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

égypte, turquie, entretien, abdel fattah al-sissi