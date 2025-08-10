https://fr.sputniknews.africa/20250810/ces-pays-dont-deux-africains-sont-au-cur-de-lentretien-egypto-turc-de-haut-niveau-1076731306.html
Ces pays, dont deux africains, sont au cœur de l'entretien égypto-turc de haut niveau
Le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi s'est entretenu, samedi, avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, au sujet des développements en Libye, en Syrie et au Soudan.
Selon le porte-parole de la présidence égyptienne, M. Al-Sissi a mis en avant à cette occasion la vision de son pays pour instaurer la paix et la stabilité dans ces pays, ainsi que les efforts déployés à cet effet.
L’accent a été mis sur l'importance du respect de la souveraineté de ces États et de la préservation de leur intégrité territoriale, a ajouté la même source, notant que les entretiens ont également porté sur la situation à Gaza.
Par ailleurs, la rencontre a été l'occasion de souligner la nécessité de renforcer la coopération économique entre l'Égypte et la Turquie en vue d'atteindre un volume d'échanges commerciaux de 15 milliards de dollars.
A cet égard, M. Al-Sissi s'est félicité de l'évolution positive des relations égypto-turques, notamment depuis la signature, en février 2024, d'une déclaration conjointe visant à relancer les réunions du Conseil de coopération stratégique de haut niveau.