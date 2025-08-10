Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20250810/ces-pays-dont-deux-africains-sont-au-cur-de-lentretien-egypto-turc-de-haut-niveau-1076731306.html
Ces pays, dont deux africains, sont au cœur de l'entretien égypto-turc de haut niveau
Ces pays, dont deux africains, sont au cœur de l'entretien égypto-turc de haut niveau
Sputnik Afrique
Le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi s'est entretenu, samedi, avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, au sujet des développements en... 10.08.2025, Sputnik Afrique
2025-08-10T07:56+0200
2025-08-10T07:56+0200
égypte
turquie
entretien
abdel fattah al-sissi
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/0a/1076731141_0:170:2750:1717_1920x0_80_0_0_b23b03f81175fbcfd56349e3ac3da64b.jpg
Selon le porte-parole de la présidence égyptienne, M. Al-Sissi a mis en avant à cette occasion la vision de son pays pour instaurer la paix et la stabilité dans ces pays, ainsi que les efforts déployés à cet effet.L’accent a été mis sur l'importance du respect de la souveraineté de ces États et de la préservation de leur intégrité territoriale, a ajouté la même source, notant que les entretiens ont également porté sur la situation à Gaza.Par ailleurs, la rencontre a été l'occasion de souligner la nécessité de renforcer la coopération économique entre l'Égypte et la Turquie en vue d'atteindre un volume d'échanges commerciaux de 15 milliards de dollars.A cet égard, M. Al-Sissi s'est félicité de l'évolution positive des relations égypto-turques, notamment depuis la signature, en février 2024, d'une déclaration conjointe visant à relancer les réunions du Conseil de coopération stratégique de haut niveau.
égypte
turquie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Maghreb Arabe Presse
Maghreb Arabe Presse
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/0a/1076731141_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_441f73b9c2a25fa7133a7fe5a1cba2e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
égypte, turquie, entretien, abdel fattah al-sissi
égypte, turquie, entretien, abdel fattah al-sissi

Ces pays, dont deux africains, sont au cœur de l'entretien égypto-turc de haut niveau

07:56 10.08.2025
© Photo ministère turc des Affaires étrangèresrencontre entre le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan et le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, le 9 août
rencontre entre le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan et le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, le 9 août - Sputnik Afrique, 1920, 10.08.2025
© Photo ministère turc des Affaires étrangères
S'abonner
Maghreb Arabe Presse
Tous les articles
Le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi s'est entretenu, samedi, avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, au sujet des développements en Libye, en Syrie et au Soudan.
Selon le porte-parole de la présidence égyptienne, M. Al-Sissi a mis en avant à cette occasion la vision de son pays pour instaurer la paix et la stabilité dans ces pays, ainsi que les efforts déployés à cet effet.
L’accent a été mis sur l'importance du respect de la souveraineté de ces États et de la préservation de leur intégrité territoriale, a ajouté la même source, notant que les entretiens ont également porté sur la situation à Gaza.
Par ailleurs, la rencontre a été l'occasion de souligner la nécessité de renforcer la coopération économique entre l'Égypte et la Turquie en vue d'atteindre un volume d'échanges commerciaux de 15 milliards de dollars.
A cet égard, M. Al-Sissi s'est félicité de l'évolution positive des relations égypto-turques, notamment depuis la signature, en février 2024, d'une déclaration conjointe visant à relancer les réunions du Conseil de coopération stratégique de haut niveau.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала