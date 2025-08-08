https://fr.sputniknews.africa/20250808/le-president-de-la-guinee-bissau-nomme-un-nouveau-premier-ministre-1076641259.html

Le Président de la Guinée-Bissau nomme un nouveau Premier ministre

Le Président de la Guinée-Bissau nomme un nouveau Premier ministre

Sputnik Afrique

Umaro Sissoco Embalo, a signé jeudi un décret présidentiel révoquant le Premier ministre Rui Duarte de Barros et nommant à sa place Braima Camara. 08.08.2025, Sputnik Afrique

2025-08-08T07:44+0200

2025-08-08T07:44+0200

2025-08-08T07:44+0200

guinée-bissau

premier ministre

afrique subsaharienne

umaro sissoco embaló

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/01/1054932228_0:185:2048:1337_1920x0_80_0_0_6897f90ce9a0fd79d5c6bb0035d8e738.jpg

Selon la présidence, M. Camara prêtera serment vendredi au palais présidentiel. Il devient ainsi le troisième Premier ministre nommé par M. Embalo depuis son arrivée au pouvoir en 2020. Né le 3 août 1968, M. Camara est actuellement député à l'Assemblée nationale populaire et coordonnateur national du Mouvement pour l'alternance démocratique - Groupe des 15 (MADEM-G15), le parti allié du Président Embalo. Les élections présidentielle et législatives en Guinée-Bissau sont prévues pour le 23 novembre prochain.

guinée-bissau

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

guinée-bissau, premier ministre, afrique subsaharienne, umaro sissoco embaló