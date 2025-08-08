Afrique
Le Président de la Guinée-Bissau nomme un nouveau Premier ministre
Le Président de la Guinée-Bissau nomme un nouveau Premier ministre
Sputnik Afrique
Umaro Sissoco Embalo, a signé jeudi un décret présidentiel révoquant le Premier ministre Rui Duarte de Barros et nommant à sa place Braima Camara. 08.08.2025, Sputnik Afrique
Selon la présidence, M. Camara prêtera serment vendredi au palais présidentiel. Il devient ainsi le troisième Premier ministre nommé par M. Embalo depuis son arrivée au pouvoir en 2020. Né le 3 août 1968, M. Camara est actuellement député à l'Assemblée nationale populaire et coordonnateur national du Mouvement pour l'alternance démocratique - Groupe des 15 (MADEM-G15), le parti allié du Président Embalo. Les élections présidentielle et législatives en Guinée-Bissau sont prévues pour le 23 novembre prochain.
Umaro Sissoco Embalo, a signé jeudi un décret présidentiel révoquant le Premier ministre Rui Duarte de Barros et nommant à sa place Braima Camara.
Selon la présidence, M. Camara prêtera serment vendredi au palais présidentiel. Il devient ainsi le troisième Premier ministre nommé par M. Embalo depuis son arrivée au pouvoir en 2020.
Né le 3 août 1968, M. Camara est actuellement député à l'Assemblée nationale populaire et coordonnateur national du Mouvement pour l'alternance démocratique - Groupe des 15 (MADEM-G15), le parti allié du Président Embalo.
Les élections présidentielle et législatives en Guinée-Bissau sont prévues pour le 23 novembre prochain.
