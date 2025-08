https://fr.sputniknews.africa/20250801/la-cop15-sacheve-au-zimbabwe-avec-un-engagement-mondial-a-proteger-les-zones-humides-1076349433.html

La COP15 s'achève au Zimbabwe avec un engagement mondial à protéger les zones humides

La COP15 s'achève au Zimbabwe avec un engagement mondial à protéger les zones humides

Sputnik Afrique

La 15e réunion de la Conférence des Parties contractantes à la Convention de Ramsar sur les zones humides (COP15) s'est achevée jeudi dans la station balnéaire... 01.08.2025, Sputnik Afrique

2025-08-01T07:51+0200

2025-08-01T07:51+0200

2025-08-01T07:51+0200

zimbabwe

climat

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/07/1b/1076115899_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_265ec224da79fe2f77f903a59a037092.jpg

La COP15, qui s'est tenue sous le thème "Protéger les zones humides pour notre avenir commun", a vu les représentants gouvernementaux présents à l'événement mettre en avant le rôle vital des zones humides dans la préservation de la santé des écosystèmes, de la biodiversité et de la résilience climatique.Les résolutions adoptées lors de la COP15 comprennent entre autres l'accélération des actions nationales et régionales, l'amélioration du suivi et des échanges d'informations, le renforcement des capacités, la mobilisation de nouvelles ressources pour la conservation des zones humides, ou encore l'intégration des zones humides dans l'adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophe. Les parties concernées ont également convenu de renforcer leurs efforts de conservation des voies de migration en vue de mieux protéger les oiseaux migrateurs, ont approuvé la création d'un "Partenariat mondial pour l'estimation des populations d'oiseaux aquatiques", et ont reconnu l'importance de la protection des dauphins de rivière et d'autres espèces indicatrices des zones humides intérieures. L'un des principaux résultats de la COP15 a été la Déclaration de Victoria Falls, qui a souligné la nécessité de renforcer la mobilisation des ressources, les engagements politiques et les investissements en matière de protection et de restauration des zones humides. Evelyn Ndlovu, présidente de la COP15 et ministre zimbabwéenne de l'Environnement, du Climat et de la Faune, a exhorté dans son discours de clôture toutes les parties contractantes à intégrer les engagements de la COP15 à leurs politiques et stratégies nationales. Elle a appelé à une coopération internationale accrue et à l'instauration de mécanismes financiers permettant de combler le manque de ressources consacrées à la restauration et à la protection des zones humides. "Cela nous aidera à rendre notre influence collective sur la protection de l'environnement mondial plus efficace et à améliorer les résultats pour les écosystèmes et la santé humaine, tout en favorisant l'innovation et l'apprentissage partagé", a-t-elle ajouté.

zimbabwe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

zimbabwe, climat