Ouverture à Bangui de la réunion du Caucus africain

Ouverture à Bangui de la réunion du Caucus africain

La réunion annuelle du Caucus africain, qui regroupe les gouverneurs africains auprès du FMI et du Groupe de la Banque mondiale, s'est ouverte mercredi à... 31.07.2025

Selon le communiqué, la réunion d'envergure continentale rassemblera plus de 400 représentants des institutions de Bretton Woods, des gouverneurs africains du FMI et du groupe de la Banque mondiale, ainsi que des experts issus des secteurs public et privé. Le thème retenu pour cette édition est "Infrastructures résilientes, capital humain et richesse verte : Leviers indispensables pour une croissance forte, inclusive et durable en Afrique". Les discussions porteront notamment sur le déficit structurel de financement des infrastructures, estimé entre 68 milliards et 108 milliards de dollars par an, ainsi que sur les défis liés à la gouvernance, au changement climatique, et à la mobilisation des ressources internes. "Nous sommes extrêmement heureux car c'est la première fois que notre pays accueille un événement qui rassemble tous les pays africains. La conséquence la plus importante de cet événement est le changement de perception de la RCA, qui n'est plus considérée comme un pays déchiré par la guerre", a déclaré le ministre centrafricain des Finances et du Budget, Hervé Ndoba. Il a ajouté que "nous plaidons en faveur d'une réforme des institutions financières internationales. Les pays africains veulent être présents à la table des décisions". Le Caucus africain, fondé en 1963, regroupe les gouverneurs africains du FMI et du Groupe de la BM. Il repose sur un système de présidence tournante et se réunit deux fois par an. La réunion de cette année se déroule du 30 juillet au 2 août.

