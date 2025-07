https://fr.sputniknews.africa/20250730/sputnik-signe-son-premier-accord-de-cooperation-avec-un-media-gabonais-1076257133.html

Sputnik signe son premier accord de coopération avec un média gabonais

Sputnik signe son premier accord de coopération avec un média gabonais

Sputnik Afrique

La cérémonie de signature de l'accord de coopération entre l'agence de presse et la radio Sputnik et l'Agence de Presse du Gabon (AGP) s'est tenue ce 30... 30.07.2025, Sputnik Afrique

2025-07-30T14:56+0200

2025-07-30T14:56+0200

2025-07-30T14:56+0200

sputnik

gabon

russie

afrique subsaharienne

médias français

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/07/1e/1076257232_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_3d3de39d33e43c025275451fc4789ff1.jpg

L'agence de presse et la radio Sputnik et l'Agence de Presse du Gabon (AGP) ont signé ce 30 juillet un accord de coopération visant à développer l'échange de contenu d'actualité, à étendre les projets d'information et d'éducation communs.Étaient présents lors de la cérémonie Alexis Koumba, Conseiller de l'Administrateur Directeur Général, et Vassili Pouchkov, Directeur de la coopération internationale de Sputnik. L’AGP est devenu le premier partenaire officiel de Sputnik au Gabon. Alexis Koumba a souligné l’importance de ce nouveau partenariat:Vassili Pouchkov a évoqué les perspectives de cette coopération:

gabon

russie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sputnik, gabon, russie, afrique subsaharienne, médias français