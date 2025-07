https://fr.sputniknews.africa/20250730/inondations-au-nigeria-au-moins-23-morts-et-des-milliers-de-sans-abris-selon-lonu-1076242682.html

Inondations au Nigeria: au moins 23 morts et des milliers de sans abris, selon l'ONU

Des inondations soudaines à la suite de fortes pluies ont fait au moins 23 morts et des milliers de personnes sans abri dans le nord-est du Nigeria, a indiqué... 30.07.2025, Sputnik Afrique

nigeria

afrique subsaharienne

inondation

Des dizaines d'habitants ont également été blessés alors que plusieurs quartiers de Yola, capitale de l'Etat d'Adamawa, ont été submergés, a déclaré l'agence OCHA. Les autorités mènent des opérations de recherche et de sauvetage et ont ouvert des abris pour les personnes déplacées. Elles ont également mis en garde contre l'arrivée de nouvelles précipitations et exhortent les habitants des zones inondables à se rendre sur des endroits plus élevés. De fortes pluies s'abattent traditionnellement sur le Nigeria entre juin et novembre, provoquant souvent des inondations meurtrières. Plus de 200 personnes ont ainsi été tuées dans des inondations depuis le début de la saison des pluies en mai, la plupart d'entre elles dans l'État du Niger, au centre-nord. En 2024, plus de 300 personnes ont trouvé la mort et plus d'un million d'habitants ont été déplacés dans au moins 34 des 36 États du Nigeria, faisant de cette saison des inondations l'une des pires pour le pays depuis des décennies, selon l'OCHA.

nigeria, afrique subsaharienne, inondation