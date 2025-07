https://fr.sputniknews.africa/20250729/gabon-lancement-du-depot-des-candidatures-pour-les-elections-legislatives-et-locales-1076205384.html

Gabon: lancement du dépôt des candidatures pour les élections législatives et locales

Le ministre gabonais de l'Intérieur, Hermann Immongault, a annoncé lundi lors d'une conférence de presse le lancement officiel de l'opération de déclaration de...

Dans son discours, M. Immongault a invité l'ensemble des personnes souhaitant se porter candidates à déposer les dossiers requis pour valider leur candidature. Il a également réaffirmé son attachement à un processus électoral "transparent, crédible et inclusif, condition indispensable au renforcement de la démocratie gabonaise".Le premier tour des élections législatives et locales est prévu pour le 27 septembre prochain, tandis que le second tour se tiendra le 11 octobre 2025.

