Des dizaines de migrants partis de Guinée secourus au large de la Mauritanie

Des dizaines de migrants ouest-africains ont été secourues ce week-end au large de la Mauritanie après une panne de leur embarcation partie de la Guinée onze... 28.07.2025, Sputnik Afrique

La pirogue secourue samedi par les garde-côtes mauritaniens avait à son bord au moins 75 Ouest-africains, selon un communiqué du ministère mauritanien de la Pêche publié le même jour qui ne détaille pas leurs nationalités. Elle avait quitté la ville de Kamsar, dans le nord-est de la Guinée, le 15 juillet, selon le ministère et les sources de sécurité guinéennes. La pirogue transportait plus de 100 personnes dont des Guinéens, des Sénégalais et des Gambiens, ont affirmé dimanche à des médias les sources de sécurité guinéennes. Un navire à proximité du lieu de l'incident "est intervenu et a remis" les occupants de la pirogue aux garde-côtes mauritaniens qui les ont transférés au port de Nouadhibou (nord-ouest de la Mauritanie) pour leur prise en charge", a dit la même source. Des milliers de migrants sont morts ces dernières années en tentant de rejoindre l'Europe depuis l'Afrique via l'archipel espagnol des Canaries, à bord d'embarcations souvent surchargées. Sur la seule année 2024, l'ONG espagnole Caminando Fronteras a établi un bilan de 10.457 personnes mortes ou disparues en mer.

