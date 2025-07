https://fr.sputniknews.africa/20250724/rdc-deux-gardes-du-parc-des-virunga-tues-dans-le-crash-de-leur-avion-1075972719.html

RDC: deux gardes du parc des Virunga tués dans le crash de leur avion

RDC: deux gardes du parc des Virunga tués dans le crash de leur avion

Deux gardes du parc des Virunga, dans l'est de la République démocratique du Congo, sont morts mercredi dans le crash de leur avion, un petit appareil qui... 24.07.2025, Sputnik Afrique

Cet engin de deux places "s'est écrasé dans l'après-midi dans la zone d'Ishango", a déclaré Bienvenu Bwende, chargé de communication du parc, plus vieille réserve naturelle d'Afrique.Il s'agit d'un "avion de reconnaissance de type Bat Hawk, et les victimes de cet accident sont Claude Nguo, pilote de l'appareil, ainsi que Daniel Kwamire", a précisé l'Institut congolais pour la conservation de la nature, organisme de tutelle, dans un communiqué.Le drame est survenu pendant que les deux hommes "assuraient la sécurité des agents de l'ICCN en opération dans le parc" et une "enquête est en cours afin d'établir les circonstances exactes de l'incident", selon la même source.Le parc des Virunga, créé en 1925, est réputé pour sa faune, notamment ses gorilles de montagne, et ses paysages grandioses. Située dans l'extrême nord de la province du Nord-Kivu, la région d'Ishango, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec l'Ouganda, est administrée par le gouvernement de Kinshasa.

