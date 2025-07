https://fr.sputniknews.africa/20250720/president-zimbabween--lalgerie-un-pays-ami-avec-lequel-nous-entretenons-des-relations-solides-1075776911.html

Président zimbabwéen : l’Algérie un pays ami avec lequel nous entretenons des relations solides

Président zimbabwéen : l’Algérie un pays ami avec lequel nous entretenons des relations solides

Le président de la République du Zimbabwe, M. Emmerson Mnangagwa a affirmé, samedi, que l’Algérie était un pays ami avec lequel son pays entretient des... 20.07.2025, Sputnik Afrique

Dans une déclaration à la presse aux côtés du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au terme de leurs entretiens bilatéraux au siège de la Présidence de la République, le président zimbabwéen a salué la contribution de l’Algérie à l’indépendance de son pays. "Nous remercions le grand peuple algérien pour ce soutien et cette visite constitue une occasion de renforcer nos relations", a-t-il dit. Le Président Emmerson Mnangagwa a réaffirmé le "caractère révolutionnaire" des relations bilatérales "fortes et enracinées entre les deux pays, découlant de l’esprit de solidarité et de lutte continue contre le colonialisme et l’impérialisme". Le Président zimbabwéen a également exprimé la solidarité "inébranlable et constante" de son pays avec le peuple sahraoui dans sa lutte juste pour l’autodétermination. Il a aussi réaffirmé son "soutien au dialogue visant à mettre fin au conflit en Palestine et à assumer la responsabilité vis-à-vis de la situation dramatique endurée par les habitants de Ghaza". Dans le même contexte, le Président zimbabwéen a présenté ses remerciements à l’Algérie pour " sa générosité manifestée à travers la construction d’une école dans son pays, en sus de l’envoi de 15.000 tonnes d’engrais pour aider à atténuer les effets de la sécheresse causée par le phénomène +El-Nino+ en 2024 ", un geste qui a été " chaleureusement accueilli par le peuple zimbabwéen", a-t-il dit. "Ainsi, cette visite permettra aux deux pays "de concrétiser leur volonté commune d’œuvrer à réformer l’ordre mondial, de contribuer à mettre fin à la prolifération des armes et des conflits, ainsi que de lutter contre le terrorisme", a-t-il conclu.

