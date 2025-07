https://fr.sputniknews.africa/20250716/le-quotidien-algerien-le-jeune-independant-participe-au-projet-sputnikpro-1075638176.html

Le quotidien algérien Le Jeune Indépendant participe au projet SputnikPro

16.07.2025

Comment le talent et le charisme d’un créateur boostent-ils l’audience d’un podcast ? Quels canaux choisir pour la diffusion ? Et comment l’IA peut-elle optimiser leur production ? Autant de sujets explorés lors de cette formation. Kamel Mansari, directeur de publication du Jeune Indépendant, a fait part de ses remerciements à l'équipe de Sputnik pour l'organisation de ce master class et a affirmé: "nous souhaitons acquérir une expertise en matière des podcasts, car il s'agit d'un format médiatique innovant. Les podcasts attirent actuellement les jeunes – il y a une aisance éditoriale et une possibilité technologique de les ecouter en déplacement." SputnikPro est une initiative éducative visant à fournir aux journalistes, attachés de presse, blogueurs et étudiants des connaissances et compétences précieuses grâce à des séminaires, des conférences et des masterclass. Animé par des responsables médias de premier plan de Russie et d'ailleurs, ainsi que par des experts de l'agence Sputnik, le programme est actif depuis 2018. Il propose des rencontres en présentiel mais aussi des sessions en ligne, touchant un large public dans 24 pays.

