Sputnik et l’Agence Djiboutienne d’Information signent un accord de coopération

Sputnik et l’Agence Djiboutienne d’Information signent un accord de coopération

L'agence d'information Sputnik et l'Agence Djiboutienne d'Information (ADI) ont signé un accord de coopération qui ouvre de nouvelles opportunités d'échange de... 15.07.2025

Dans le cadre de cet accord, l’ADI devient le premier partenaire officiel de Sputnik à Djibouti. Les deux agences se sont engagées à développer des projets visant à enrichir le paysage médiatique des deux États.Le document a été signé par Sergei Kochetkov, le Premier Rédacteur en Chef Adjoint de Sputnik, et par Abdourazak Ali Diraneh, Directeur Général de l’Agence Djiboutienne d’Information. Cette signature marque une étape importante dans le renforcement des liens d’information bilatéraux.À l’issue de la cérémonie, Sergei Kochetkov a déclaré: "C’est un événement notable pour Sputnik — c’est la première fois que nous entamons une coopération officielle avec des médias à Djibouti. Je suis convaincu que ce partenariat nous permettra de mieux suivre l’actualité du pays et d’élargir nos possibilités d’échanges de contenus de qualité, rapprochant ainsi nos deux États."De son côté, Abdourazak Ali Diraneh a exprimé sa gratitude à la partie russe pour son accueil chaleureux et a souligné: "Cet accord offrira à nos journalistes un accès fiable aux informations sur la Russie et au-delà, ce qui contribuera considérablement à améliorer la qualité de notre travail."

