La Sierra Leone au patrimoine mondial de l'UNESCO, une première

La Sierra Leone au patrimoine mondial de l’UNESCO, une première

La réserve de Tiwai, site emblématique abritant l'une des plus fortes concentrations de primates au monde, et le parc national de la forêt tropicale de Gola

C'est la première fois que la Sierra Leone est reconnue par l'Unesco pour l'un de ses sites.Gola-Tiwai est un site emblématique pour sa diversité et sa densité de primates, dont les espèces menacées du Chimpanzé d'Afrique de l'Ouest, du Colobe royal ou du Singe Cercopithèque diane. Son environnement abrite aussi le discret hippopotame pygmée et l'éléphant de forêt, espèces menacées d’extinction.La Directrice Générale de l’UNESCO, Mme Audrey Azoulay a qualifié le complexe Gola-Tiwai de "joyau de biodiversité, un sanctuaire pour des espèces rares et menacées, ainsi qu'un modèle de gestion communautaire".Cette consécration est une "étape historique" qui honore "la valeur culturelle et naturelle unique de ces paysages", a estimé, pour sa part, le ministre sierra-léonais de l'Environnement Jiwoh Abdulai, notant qu’il s’agit aussi de "la preuve de l'engagement de la Sierra Leone à s'impliquer dans des programmes de protection de l'environnement".De son avis, "l'Afrique est de plus en plus à même de raconter sa propre histoire et ses récits, qui sont enracinés dans la diversité de ses écosystèmes, dans la résilience de ses peuples et dans la profonde richesse de son héritage".Tiwai et son sanctuaire de faune sauvage est une "success story" dans ce pays d'Afrique de l'Ouest à la biodiversité spectaculaire, mais qui subit une alarmante déforestation due à la prolifération d'activités humaines illégales. Cette île intérieure s’étend sur une superficie de 12 km2 et abrite pas moins de 11 espèces de primates.En ce qui concerne l’écosystème de Gola, situé à plusieurs dizaines de kilomètres au nord de Tiwai, il se présente comme la plus grande étendue de précieuse forêt tropicale humide en Sierra Leone.

