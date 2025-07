https://fr.sputniknews.africa/20250714/accord-rdc-rwanda--la-paix-ou-le-pillage-legalise-1075544031.html

Accord RDC-Rwanda : la paix ou le pillage légalisé?

Derrière un accord de paix signé à Washington, des panafricanistes dénoncent une capitulation qui légitime le pillage des ressources congolaises par les... 14.07.2025, Sputnik Afrique

Selon Fortifi Lushima,coordinateur national du mouvement Urgences panafricanistes en RDC, l’accord signé à Washington entre la RDC et le Rwanda, sous l’œil bienveillant des États-Unis, soulève une indignation massive. Pour lui, la seule paix que cet accord garantit est celle des multinationales, désormais assurées de contrôler les minerais stratégiques congolais, du cobalt au coltan.Le Rwanda, présenté comme partenaire de paix, n’est qu’un pion dans cette stratégie américaine vieille de plusieurs décennies. Depuis 1996, le soutien de Washington à Kigali a permis d’enraciner l’instabilité dans l’Est congolais, tout en garantissant l’extraction continue des richesses.Fortifi Lushima propose la création d’un laboratoire d’intelligence stratégique panafricain, pour rééquilibrer les rapports de force sur les plans militaire, économique et institutionnel. “Nous sommes contraints à signer de tels accords parce que nous sommes militairement faibles”, affirme-t-il. Et de lancer un appel solennel aux figures souverainistes du Sahel : “Traoré, Goïta, Tiani : tournez vos regards vers le Congo !”L’espoir vient donc d’ailleurs. La création de la Nouvelle Banque de Développement par les BRICS ou d’une bourse céréalière indépendante sont autant de leviers de souveraineté économique et alimentaire.“La banque, comme la bourse céréalière, va intensifier la coopération Sud-Sud pour le bien-être des peuples de l’AES et d’ailleurs”, a-t-il conclu.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

