L'UNESCO salue les progrès réalisés dans la protection des forêts humides à Madagascar

L'UNESCO salue les progrès réalisés dans la protection des forêts humides à Madagascar

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a salué les progrès réalisés dans la protection des forêts humides dans l'est de...

Selon le ministère, cette reconnaissance internationale est le fruit d'un engagement soutenu pour la préservation d'une biodiversité exceptionnelle, répartie sur six parcs nationaux.Le ministère souligne que ce résultat témoigne de la qualité des réformes engagées, de la gouvernance renforcée, ainsi que des actions concrètes menées sur le terrain en faveur de la restauration écologique et de l'implication active des communautés locales.Ce retrait marque une nouvelle étape vers le développement d'un tourisme durable, la création d'emplois verts et le renforcement des financements pour les projets environnementaux locaux, a souligné à cette occasion le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Fontaine.

