"L'accord RDC-Rwanda ne règle pas tout, il ouvre des opportunités de création de nouvelles bases US"

"L'accord RDC-Rwanda ne règle pas tout, il ouvre des opportunités de création de nouvelles bases US"

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de défense, analyse les enjeux... 11.07.2025, Sputnik Afrique

"L'accord RDC-Rwanda ne règle pas tout, il ouvre des opportunités de création de nouvelles bases US" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de défense, analyse les enjeux géoéconomiques et géostratégiques de l’Accord de paix signé le 28 juin à Washington entre la RDC et le Rwanda. "En vérité ce sont les enjeux géoéconomiques qui ont poussé à l'accord".

Cet accord "représente une opportunité historique mais périlleuse pour la paix dans les Grands Lacs. Piloté par les États-Unis, il vise à résoudre le cœur stratégique du conflit récurrent: la rivalité RDC-Rwanda et ses dimensions sécuritaires et économiques", affirme à Radio Sputnik Afrique le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense à l’université de Blida II, en Algérie.Le Dr Abdelkader Soufi plaide ainsi pour la vigilance et l'engagement international sur le long terme.Et d’expliquer : "En vérité ce sont les enjeux géoéconomiques qui ont poussé à l'accord. Quand on sait que le banditisme qui a pris des formes conflictuelles sert les multinationales occidentales qui s'enrichissent sur les cadavres des belligérants. Donc, le contrôle des Ressources Minières est au centre de la géoéconomie. L'Est de la RDC est extrêmement riche en minerais stratégiques : or, coltan, cobalt, étain. Le conflit alimente et est alimenté par le contrôle de ces ressources et des routes de trafic. L'accord doit inclure des mécanismes pour assainir la chaîne d'approvisionnement et partager les bénéfices plus équitablement, potentiellement via des projets communs sous supervision internationale".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

