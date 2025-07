https://fr.sputniknews.africa/20250710/une-vingtaine-detats-nigerians-confrontes-aux-risques-dinondations-en-juillet-1075358618.html

Une vingtaine d'Etats nigérians confrontés aux risques d'inondations en juillet

Une vingtaine d'Etats nigérians confrontés aux risques d'inondations en juillet

Une vingtaine d'Etats au Nigeria sont confrontés aux risques de crues soudaines en juillet courant suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur différentes... 10.07.2025

Ces États présentent des risques variables d'inondations soudaines, Sokoto (nord) étant la région confrontée à un risque élevé de crues en pleine saison des pluies, une période marquée souvent par des inondations dévastatrices causant de lourdes pertes humaines et d'importants dégâts matériels, d’après la même source.L'agence a recommandé aux résidents des régions concernées de déménager si nécessaire, de dégager les systèmes de drainage, de préparer des kits d'urgence et promouvoir la sensibilisation au sein des communautés.Cette alerte intervient au moment où le Nigeria poursuit ses efforts de reconstruction et d'indemnisation après les récentes inondations qui ont frappé le centre du Nigeria.Pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria fait face régulièrement à des inondations dévastatrices lors de la saison des pluies, qui s'étend de mai à septembre.Les inondations soudaines qui ont frappé le Nigeria, après des pluies torrentielles en mai dernier, ont fait plus de 200 morts, tandis que des centaines de personnes sont toujours portées disparues.

