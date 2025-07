https://fr.sputniknews.africa/20250710/lavrov-et-rubio-ont-discute-de-lukraine-de-liran-et-de-la-syrie-1075372644.html

Lavrov et Rubio ont discuté de l'Ukraine, de l'Iran et de la Syrie

Lavrov et Rubio ont discuté du règlement ukrainien et de la situation autour de l'Iran et de la Syrie, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères. 10.07.2025, Sputnik Afrique

sergueï lavrov

marco rubio

Les deux ministres ont réaffirmé l'intention mutuelle de trouver des solutions pacifiques aux conflits et de rétablir la coopération économique et humanitaire russo-américaine, a noté le ministère.

Actus

