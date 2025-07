https://fr.sputniknews.africa/20250709/afreximbank-envisage-douvrir-une-succursale-regionale-dans-ce-pays-africain-1075325462.html

Afreximbank envisage d'ouvrir une succursale régionale dans ce pays africain

C'est ce qu'a annoncé mardi le directeur du commerce, de l'investissement et du financement des entreprises auprès de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), Ayman El Zoghbi.Lors d'une rencontre organisée dans le cadre de la tournée promotionnelle de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), prévu en septembre prochain à Alger, M. El Zoghbi a précisé que la banque est en contact avec la Banque d'Algérie afin de soutenir les efforts des banques algériennes souhaitant ouvrir des succursales dans plusieurs pays africains, et ce dans le cadre d'une initiative globale visant à financer l'expansion des banques africaines sur le continent. Le responsable a indiqué qu'Afreximbank, dont le siège est au Caire, œuvre à financer les acheteurs africains afin de faciliter leurs importations de produits algériens, soulignant le rôle croissant de l'Algérie sur le plan économique africain. Il a également exprimé la disponibilité de la Banque à accompagner plusieurs entreprises algériennes désirant s'implanter sur les marchés africains, notamment dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, précisant que des projets ont été financés à cet égard en Afrique de l'Ouest et du Nord. Dans le même contexte, M. El Zoghbi a souligné l'importance de l'IATF 2025, prévu du 4 au 10 septembre prochain à Alger, pour le renforcement des partenariats et des investissements entre opérateurs économiques, à travers la mise à disposition d'une plateforme de mise en relation des acteurs économiques, leur permettant d'accéder à des bases de données et à des informations économiques et institutionnelles. Dans une déclaration à la presse en marge de la rencontre, le responsable a affirmé qu'Afreximbank s'intéresse à participer au financement du projet de gazoduc transsaharien reliant le Nigeria à l'Algérie, en passant par le Niger, afin d'exporter le gaz vers les marchés européens et d'autres destinations internationales, ajoutant que l'opération est actuellement "à l'étude au niveau de la Banque". Lors de cette rencontre, plusieurs intervenants ont souligné les opportunités prometteuses offertes par cette foire en matière de partenariat, de coopération et de conclusion de contrats entre entreprises algériennes et leurs homologues africaines. Le représentant du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Ali Oumellal, a souligné l'importance de la Foire dans le soutien des efforts d'exportation hors hydrocarbures, qualifiant l'évènement d'opportunité pour décrocher de "bons contrats" avec des partenaires africains, à même de bénéficier d'un soutien financier d'Afreximbank. M. Oumellal a mis en avant le développement qualitatif de plusieurs secteurs industriels en Algérie, permettant d'accéder aux marchés africains grâce à la qualité de leurs produits et au respect des normes internationales. Il a également salué la compétitivité de secteurs de l'industrie pharmaceutique, de la cimenterie et de l'agroalimentaire, estimant qu'ils peuvent renforcer leur présence sur le continent, que ce soit à travers la Foire ou par le biais de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).De son côté, le représentant de l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP), Ali Mabroukine, a salué les récentes réformes économiques engagées en Algérie, notamment la nouvelle loi sur l'investissement, qui a consacré le principe d'égalité entre les secteurs public et privé. Il a estimé que cette loi constituait une étape vers la transformation de l'Algérie en une destination attractive pour les investissements dans les années à venir. Quant au directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), M. Omar Rekkache, il a annoncé l'organisation, en marge de la Foire, d'un sommet restreint réunissant les responsables des agences africaines de promotion de l'investissement, en coordination avec l'Association mondiale des agences de promotion des investissements (World Association of Investment Promotion Agencies – WAIPA), afin de renforcer la place économique de l'Algérie en Afrique.Il a précisé que cette rencontre sera l'occasion de présenter les opportunités d'investissement en Algérie et l'évolution de son climat d'affaires, mettant en avant le rôle de l'AAPI dans la facilitation des démarches, l'accès au foncier économique et l'accompagnement des investisseurs. Les participants ont affirmé, au terme de la rencontre, que cette Foire constituera une occasion pour renforcer le commerce et l'investissement intra-africains, saluant les efforts de l'Algérie visant à diversifier ses exportations hors hydrocarbures, ouvrir des banques à l'étranger et organiser des foires économiques et commerciales permanentes à travers le continent africain.

