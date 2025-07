https://fr.sputniknews.africa/20250708/lancement-dun-projet-de-preservation-du-plus-grand-bloc-forestier-en-afrique-de-louest-1075269771.html

Lancement d'un projet de préservation du plus grand bloc forestier en Afrique de l'Ouest

Le lancement de ce projet de 6,2 millions d’euros, financé par l’UE dans le cadre de l’initiative phare "NaturAfrica" s’étendra sur une période de 4 ans et œuvrera dans les deux pays pour renforcer la conservation des forêts et améliorer les moyens de subsistance des communautés locales dans l’une des régions les plus riches en biodiversité d’Afrique de l’Ouest, explique la délégation de l’UE en Côte d’Ivoire dans un communiqué publié sur son portail officiel.Il s’agit d’une nouvelle phase de transformation en matière de conservation de la biodiversité dans le complexe forestier transfrontalier Taï-Grebo-Krahn-Sapo.Mis en œuvre par la Wild Chimpanzee Foundation (WCF), le projet sera mis en œuvre en étroite collaboration notamment, avec l’Office des Parcs et Réserves (OIPR) en Côte d'Ivoire et la Foresty Development Authority (FDA) au Libéria, ainsi qu’avec divers prestataires de services spécialisés.À l’échelle régionale, le programme "NaturAfrica" pour l’Afrique de l’Ouest soutiendra directement la gestion intégrée de quatorze aires protégées ou proposées comme telles, notamment le Parc National de Taï, la Réserve Naturelle du Cavally, et plusieurs forêts classées en Côte d’Ivoire, ainsi que les Parcs Nationaux Grebo-Krahn, Sapo et Kwa, de nombreuses forêts communautaires et des concessions forestières au Libéria.Le complexe forestier TGKS abrite le Chimpanzé d’Afrique de l’Ouest, en danger critique d’extinction, ainsi que d’autres espèces emblématiques.Cet espace forestier emblématique fournit également des services écosystémiques essentiels à des milliers de personnes, seulement il se trouve que cette zone demeure gravement menacée par l’exploitation forestière illégale, l’extraction minière, le braconnage et l’empiètement agricole.

