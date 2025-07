https://fr.sputniknews.africa/20250707/nigeria-21-morts-et-3-blesses-dans-un-accident-entre-un-camion-et-un-bus-1075131191.html

Nigeria: 21 morts et 3 blessés dans un accident entre un camion et un bus

Nigeria: 21 morts et 3 blessés dans un accident entre un camion et un bus

L'accident s'est produit sur l'autoroute Zaria-Kano dans la région de Kasuwar Dogo. La collision entre un camion et un bus a provoqué un incendie qui a ravagé... 07.07.2025

Au moins 21 personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées dimanche après qu'un camion et un bus sont entrés en collision frontale et ont pris feu dans l'Etat de Kano, dans le nord du Nigeria. L'accident, qui s'est produit sur l'autoroute Zaria-Kano dans la région de Kasuwar Dogo, a été causé par une infraction au code de la route commise par le chauffeur du bus, a déclaré Muhammed Bature, commandant du secteur du Corps fédéral de sécurité routière de l'Etat de Kano. La collision a provoqué un incendie qui a ravagé les deux véhicules, a indiqué M. Bature, précisant que les blessés avaient été transportés à l'hôpital public.

