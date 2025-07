https://fr.sputniknews.africa/20250707/macron-a-demande-lavis-dintermediaires-avant-dappeler-poutine-selon-un-homme-politique--1075178836.html

"Macron a demandé l'avis d'intermédiaires avant d'appeler Poutine", selon un homme politique

Emmanuel Macron a parlé récemment au téléphone avec Vladimir Poutine, une première depuis 2022. Au micro de Sputnik Afrique, l'homme politique français... 07.07.2025, Sputnik Afrique

"Macron a demandé l'avis d'intermédiaires avant d'appeler Poutine", selon un homme politique français Sputnik Afrique Emmanuel Macron a parlé récemment au téléphone avec Vladimir Poutine, une première depuis 2022. Au micro de Sputnik Afrique, l'homme politique français François Asselineau est revenu sur les raisons qui ont poussé le locataire de l'Elysée à prendre son téléphone pour contacter le leader russe.

"Macron a dû juger, je suppose, je suppose, qu' il a dû faire demander par des intermédiaires s'il appelait le président Poutine, est-ce que celui-ci l'accepterait de le prendre, et que la réponse a été oui", a estimé le président de l'UPR François Asselineau.Retrouvez également dans cette émission:🎙 Pierre-Antoine Plaquevent, analyste français, directeur du think-tank Strategika sur le même sujet;🎙 Iba Karim, ancien parlementaire burkinabé et docteur en économie, sur les bénéfices records des sociétés d'état burkinabè en 2024.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

