"L'Afrique occupe une place importante dans le sommet des BRICS"

07.07.2025

Les dirigeant des pays des BRICS se sont réunis à Rio de Janeiro pour leur sommet annuel. Pour Sputnik Afrique, Ben Joubert, sherpa adjoint de l'Afrique du Sud

"L'Afrique occupe une place importante dans le sommet des BRICS" Sputnik Afrique Les dirigeant des pays des BRICS se sont réunis à Rio de Janeiro pour leur sommet annuel. Pour Sputnik Afrique, Ben Joubert, sherpa adjoint de l'Afrique du Sud auprès des BRICS, est revenu en exclusivité sur la représentation de l'Afrique à cet événement diplomatique majeur.

"Lors de notre premier élargissement, un ou deux pays d'autres régions étaient présents, mais l'Éthiopie et l'Égypte, bien sûr, ont rejoint le groupe africain. Lors du sommet, il est également évident que pour le Président Lula de Silva, pays hôte, l'Afrique est importante. Vous pouvez donc constater leur présence", a déclaré Ben Joubert en marge de cet événement majeur.Retrouvez également dans cette émission:🎙 Guy Mettan, homme politique suisse, sur l'appel téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump;🎙Mohamed Lamine Kaba, expert géopolitique en gouvernance et intégration régionale à l'Université panafricaine, sur les carences du partenariat entre le Cameroun et l'Union européenne;🎙 Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur la possible reprise des relations entre l'Union européenne et le Niger.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

