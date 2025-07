https://fr.sputniknews.africa/20250706/niger-issaka-adamou-nouveau-president-de-la-federation-de-football-1075089834.html

Niger: Issaka Adamou nouveau président de la Fédération de Football

Niger: Issaka Adamou nouveau président de la Fédération de Football

Seul candidat en lice, Adamou, troisième vice-président sortant de la FENIFOOT, compte à son actif plus de douze années d'engagement actif au sein de la...

Issaka Adamou a été élu nouveau président de la Fédération nigérienne de Football (FENIFOOT) pour un mandat de quatre ans (2025-2029), lors de l'Assemblée générale ordinaire élective tenue samedi à Tahoua (nord-est de la capitale).Le programme de M. Adamou porte sur la valorisation des acquis du mandat précédent, notamment en matière de professionnalisation, de rayonnement médiatique et d'encadrement technique ainsi que l'accompagnement des acteurs à tous les niveaux.Il s'agit également de redynamiser la gouvernance, avec une gestion administrative modernisée, digitalisée et un accent fort sur les partenariats internationaux, d'après les mêmes sources.Dans ce sens, le nouveau président s'est engagé à promouvoir le football de base, à appuyer les centres de formation, à renforcer les capacités des clubs amateurs et à intégrer le football dans les milieux scolaires.

