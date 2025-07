https://fr.sputniknews.africa/20250706/elon-musk-annonce-la-creation-dun-nouveau-parti-politique-1075089944.html

Elon Musk annonce la création d'un nouveau parti politique

06.07.2025

Ancien conseiller de Trump, Musk avait exprimé son opposition au projet de loi de finances et menacé de créer une nouvelle formation politique en cas d'adoption du nouveau texte."Aujourd'hui, America Party est formé pour vous rendre votre liberté", a écrit Musk sur X.Le patron de Tesla avait précédemment demandé à ses abonnés sur son réseau social X s'ils souhaitaient une autre alternative au système bipartite américain. 65% des quelque 1,2 million de votants avaient répondu oui à cette question."Par un rapport de deux contre un, vous voulez un nouveau parti politique et vous l'aurez!", a souligné Musk, qui a récemment achevé sa mission à la tête du département américain de l'efficacité gouvernementale.En réponse aux menaces de Musk, le Président américain n'a pas écarté la possibilité de mettre fin aux subventions fédérales allouées aux compagnies appartenant au milliardaire, notamment Tesla et SpaceX.Sans ces subventions, Musk "devrait probablement fermer boutique et rentrer chez lui en Afrique du Sud", a écrit le locataire de la Maison blanche sur son réseau Truth Social, ajoutant que la suppression de ces aides permettrait au pays d'économiser “une fortune”.

