Nigeria: 56 engins explosifs découverts sous un pont dans le nord

Nigeria: 56 engins explosifs découverts sous un pont dans le nord

L’armée nigériane a annoncé vendredi avoir découvert une importante cache d’engins explosifs improvisés placés par des groupes terroristes au niveau d’un pont... 05.07.2025, Sputnik Afrique

Ces explosifs ont été repérés et neutralisés au niveau du pont reliant les localités de Marte et Dikwa par des équipes spécialisées dans le cadre d’une opération de déminage ciblée, indique l’armée dans un communiqué."Jusqu’à présent, un total de 56 engins explosifs improvisés entièrement préparés ont été retirés en toute sécurité sur place", ajoute la même source, notant que les équipes poursuivent leur action pour neutraliser l’ensemble des explosifs et sécuriser le périmètre du pont.Au regard du danger des explosifs découverts, cette opération a permis de prévenir une attaque potentiellement mortelle et de protéger des infrastructures clés grâce à la vigilance des unités sur place, fait remarquer l’armée.Outre les menaces posées par des groupes de bandits lourdement armées, les troupes nigérianes font face à une recrudescence des violences terroristes dans les États du nord du Nigeria, théâtre d’affrontements meurtriers entre l’armée et les groupes jihadistes. Les engins explosifs improvisés font partie du mode opératoire des terroristes dans la région pour mener des attaques récurrentes contre cibles civiles et militaires.

